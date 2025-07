Penultimo appuntamento di Hortus Conclusus

Pier Giorgio Curti

Quando amiamo è solo il cuore a vibrare? O anche il cervello, architetto silenzioso delle emozioni, si trasforma, riplasmando sé stesso per accogliere l’altro? Giovedì 10 luglio il quarto incontro della rassegna estiva di incontri nel giardino O.A.M.I. di Borgo San Jacopo tenterà di offrire delle risposte a questa – apparentemente semplice – domanda, grazie alla presenza del professor Angelo Gemignani, neuroscienziato, psichiatra e docente ordinario all’Università di Pisa. Il penultimo appuntamento di Hortus Conclusus, Il cervello innamorato, si preannuncia così un evocativo e sfaccettato viaggio scientifico e poetico nei meandri della mente innamorata, una lectio in cui Gemignani parlerà non solo dell’amore romantico o passionale, ma di un ricco ventaglio di forme amorose, ognuna delle quali è in grado di imprimere un’impronta riconoscibile sulla nostra neurobiologia. Dall’amore passionale che fonde desiderio e idealizzazione e che accende e si accende con la dopamina, all’amore arcaico e potente della madre, che coinvolge strutture cerebrali legate all’empatia, alla cura e alla protezione, fino alla compassione, intesa come amore esteso a tutti gli esseri senzienti. Ma Gemignani andrà oltre, inoltrandosi nei territori liminali della coscienza: parlerà di amore onirico, come quello vissuto nei sogni lucidi, in cui il cervello produce esperienze affettive intense in uno stato di consapevolezza paradossale, e di amore psichedelico, mediato da sostanze vegetali tradizionalmente usate in contesti sciamanici, che spalancano l’accesso a stati emotivi e percettivi radicalmente trasformati. Per esplorare, infine, l’amore cosmico, una forma di estasi interiore descritta da chi ha vissuto esperienze di premorte (NDE), in cui l’identità si dissolve in un senso di unione totale con il tutto. Gemignani intreccerà dati neuroscientifici, psicofisiologia, filosofia della mente e riflessioni sul significato profondo dell’esperienza amorosa per raccontare un amore che non è mai solo una reazione chimica, ma un evento trasformativo dell’intero essere, capace di alterare percezione, identità, relazione e persino il senso del tempo e dello spazio.

Angelo Gemignani è tra i massimi esperti italiani di neuropsichiatria e psicofisiologia delle emozioni. Oltre al suo ruolo di docente ordinario nel settore Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive all’Università di Pisa, dirige il Dipartimento di Neuroscienze e l’Unità Operativa di Psicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa, e il Master in “Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative”. Pier Giorgio Curti è psicanalista, filosofo e saggista e dirige le strutture O.A.M.I. Livorno.

