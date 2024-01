Per la prima volta a Livorno il circo Gravity

Alcuni dei momenti più belli dello spettacolo

Con la nuovissima produzione intitolatala Equilibrium, uno dei circhi più spericolati ed estremi del mondo fino al 28 gennaio allieterà i livornesi con i suoi spettacoli ricchi di effetti d'acqua e fuoco sotto il grande tendone colorato installato nel parcheggio del Modigliani Forum

E’ arrivato, per la primissima volta a Livorno: “Gravity”, con la nuovissima produzione intitolatala “Equilibrium”, uno dei circhi più spericolati ed estremi del mondo, che dal 19 al 28 Gennaio 2024 allieterà i livornesi con i suoi spettacoli sotto il grande tendone colorato installato nel parcheggio del Modigliani Forum. Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management esclusivo di Lenny Alvarez, “Equilibrium” promette di stupire ed emozionare per due ore d’incredibile spettacolo su una super pista moderna e ricca di strabilianti effetti d’acqua e fuoco. Il parcheggio del Modigliani Forum di Livorno, si trasforma quindi in un palcoscenico di artisti pluripremiati nei più grandi festivals circensi del mondo, pronti ad intrattenere con le loro incredibili evoluzioni coreografate da spettacolari giochi acquatici: la troupe dei Rivera Brothers equilibristi sul filo alto, gli spericolati acrobati alla ruota della morte direttamente dal Sud America, l’artista svizzera Silke Pan, l’unica verticalista paraplegica che, a 15 anni dall’incidente che le ha cambiato la vita costringendola permanentemente su una sedia a rotelle, calca la scena con un’inedita esibizione acrobatica ispirata alla sua drammatica quanto emozionante storia; ed ancora le fluo-luminose Moto-freestyle volanti su cascate d’acqua presentate da Evan & Chris, le magiche Grandi illusioni, il Duo Lusesita & Matteo dalla Polonia, premiati al Festival Internazionale di Albacete (Spagna) con la loro spericolata esibizione alle vertiginose pertiche, Miss L. Farrel e la sua incredibile performance con le cinghie aeree infuocate, il giovanissimo e talentuoso Rayan, acrobata volante immerso in un vortice d’acqua, Davide Demasi in arte Mister David, definito dalla stampa come l’Houdini del Circo, campione del mondo di Street Magic e Guinness world record, che oltre a curare la regia dello show, si esibirà con delle divertenti performance insieme alla sua inseparabile Family DEM, ed un susseguirsi di performers mozzafiato assieme a tutta la magia delle grandi attrazioni circensi internazionali, condite dal corpo di ballo con le coreografie curate da Claudio Grimaldi, e dalle note live del violino elettrico di Valeria Saturnino. Un grande spettacolo dalle esibizioni adrenaliniche, in grado di divertire e soprattutto far riflettere: “L’ equilibrio è quella linea leggera e sottile tra follia e lucidità, tra illusione e realtà, solitudine e caos, acqua e fuoco… Oltrepassarla è solo questione di attimi. In fondo siamo tutti un po’ equilibristi alla continua ricerca della retta via, senza sapere realmente quale essa sia, ma con il grande sogno di evadere. Essere folli, fantasiosi e liberi è l’unico modo per colorare la nostra vita. Questo è ciò che si vive nel nostro show circense”.

Il circo più spericolato del mondo continua oltretutto a portare in tour anche il sostegno ad un progetto d’informazione che mira alla prevenzione del melanoma cutaneo, intitolato “Il brutto anatroccolo”, ideato e promosso in primis dall’onorevole Maria Teresa Baldini, medico chirurgo specialista che annovera esperienza decennale all’Istituto dei Tumori di Milano dove ha affiancato il professor Umberto Veronesi ed il luminare del melanoma a livello mondiale prof. Natale Cascinelli. Con “Gravity Circus Equilibrium” la prevenzione sanitaria passa anche attraverso momenti di intrattenimento sia di leggerezza comunicativa.

Gli show di Gravity Acqua Circus – Equilibrium nel parcheggio del Modigliani Forum di Livorno saranno presentati dal 19 al 28 Gennaio 2024 come da programmazione seguente:

– Giovedì, Venerdì e Sabato: alle ore 17:00 ed alle ore 21;

– Domenica: alle ore 15:30 ed alle ore 18:00.

– Lunedì: ore 17:00

Biglietti in prevendita su TicketOne e TicketSms.

Informazioni su www.gravitycircus.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©