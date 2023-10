Per Lezioni di Cinema “Celluloide” di Carlo Lizzani

Per Lezioni di Cinema “La storia, le storie”, domenica 5 novembre, ore 17.00, al Centro Artistico il Grattacielo, via del Platano 6, sarà proiettato il film “CELLULOIDE” di Carlo Lizzani (Italia, 1995, durata 114 min). Introduce Paolo Cotza del Centro Studi Commedia all’italiana.

Lezioni di Cinema, giunto alla sua settima edizione, è organizzata in sinergia fra 50&Più Università di Livorno, Centro Studi Commedia all’italiana, Erasmo Libri Editore e il Circolo del Cinema Kinoglaz, che da anni promuovono la cultura del Cinema sul territorio locale.

Celluloide è un film del 1995 diretto da Carlo Lizzani, tratto dall’omonimo romanzo del 1983 di Ugo Pirro. Il film racconta in maniera romanzata la genesi del film Roma città aperta, capolavoro del cinema neorealista, a partire dalle difficoltà incontrate dal suo regista Roberto Rossellini, dall’amico e sceneggiatore Sergio Amidei e da tutta la troupe prima e durante le riprese, passando poi per la tiepida reazione della critica la sera della “prima”, fino al successo raggiunto tramite l’intervento provvidenziale di un militare americano che porta una copia del film a New York. Del cast fanno parte Giancarlo Giannini, Massimo Ghini, Anna Falchi, Lina Sastri, Christopher Walken, Andrea Aureli. Tra i riconoscimenti: nel 1996 David di Donatello per il miglior attore protagonista a Giancarlo Giannini, migliore sceneggiatura a Furio Scarpelli, Ugo Pirro e Carlo Lizzani, miglior colonna sonora a Manuel De Sica; Globo d’oro per la migliore sceneggiatura a Furio Scarpelli, Ugo Pirro, Carlo Lizzani

Carlo Lizzani – Critico, sceneggiatore e saggista (autore fra l’altro di una Storia del cinema italiano, 1953, 1961 e 1979), esordì col documentario Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato (1950) e col film Achtung! Banditi! (1951).

Tra i film da lui diretti vanno ricordati: Cronache di poveri amanti (1954), Il processo di Verona (1963), Banditi a Milano (1968), Crazy Joe (1974), Mussolini ultimo atto (1974), Storie di vita e malavita (1975), Fontamara (1980), La casa del tappeto giallo (1983), Mamma Ebe (1985), Caro Gorbaciov (1988), Cattiva (1991), Celluloide (1995) e Hotel Meina (2007), oltre agli sceneggiati televisivi Nucleo Zero (1984), Un’isola (1986) e La trappola (1989). Dal 1979 al 1982 diresse la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 1998 pubblicò la raccolta di suoi scritti di vario genere Attraverso il Novecento, in cui trovano posto anche aneddoti sul mondo del cinema neorealista italiano, e nel 2007 la sua autobiografia Il mio lungo viaggio nel secolo breve.

Muore il 5 ottobre 2013 Carlo Lizzani.

Paolo Cotza è nato a Livorno, laureato in giurisprudenza a Pisa, esercita la professione di avvocato in uno studio legale a Cecina. Da sempre appassionato di cinema e da oltre dieci anni socio del Centro Studi Commedia all’italiana del quale si occupa dell’organizzazione di progetti e ricerche per valorizzare la commedia all’italiana e diffondere la cultura cinematografica, curando rassegne, con particolare attenzione agli studenti di ogni ordine e grado.

INFO: Associazione 50&Più Livorno Via Serristori 15 tel . 0586 881128 – 3420459699

mail: [email protected] . Livorno 50&Più – spazio50.org/livorno

Coordinamento: prof. Gianfranco Panariello (50&Più Università Livorno); Direzione artistica: prof. Massimo Ghirlanda (Centro Studi Commedia all’Italiana); Ufficio Stampa: Maurizio Mini.

Il costo di ogni singola lezione è di € 7,00 intero; € 5,00 ridotto (per associati 50&Più, Centro Studi Commedia all’Italiana e Circolo Kinoglaz, giovani fino a 25 anni). Il costo della lezione maratona è per tutti di € 7,00 sessione pomeridiana e di € 5,00, sessione serale; cumulativo per entrambe le sessioni € 10,00.

Agli studenti partecipanti al ciclo di incontri è previsto il rilascio di una certificazione per usufruire dell’eventuale credito scolastico

