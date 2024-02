“Perché il Goldoni è il Goldoni”, sold out il Sanremo livornese

Appuntamento per venerdì 16 febbraio alle 20 al Teatro Goldoni con 13 concorrenti in gara. In palio anche il premio del pubblico e della critica. Novità dell'edizione 2024, il FantaGoldoni con tantissimi premi per i vincitori. L'intero incasso dell'evento sarà devoluto al social taxi inclusivo e ad un progetto di sensibilizzazione sulle disabilità. Novità di quest'anno sarà il FantaGoldoni da giocare su di un sito dedicato

di Giulia Bellaveglia

Torna, per il terzo anno consecutivo, l’amatissimo festival “Perché il Goldoni è il Goldoni”, in programma per venerdì 16 febbraio alle 20, naturalmente negli spazi del Teatro Goldoni, già sold out, per la direzione artistica di Mario Menicagli. L’iniziativa, organizzata e promossa da Comune di Livorno e Fondazione Teatro Goldoni, vedrà sfidarsi 13 concorrenti, su brani eseguiti al celebre Festival di Sanremo, per un nobile scopo: l’intero incasso sarà devoluto, come hanno sottolineato Sandra Biasci, presidente della Consulta delle Associazioni del Comune e Fabrizio Torsi, coordinatore del Tavolo Disabilità della Consulta alla continuità dell’iniziativa social taxi inclusivo e ad un progetto di sensibilizzazione sulle disabilità. Novità del 2024, l’introduzione del FantaGoldoni, ovvero un contest dedicato alla manifestazione. Per partecipare sarà sufficiente compilare un modulo, disponibile da mercoledì 7 febbraio sul sito www.fantagoldoni.it, scegliendo le risposte in varie sezioni (classifica, extra etc…) per provare a vincere i tanti premi in palio (clicca qui per il regolamento completo).

Presente anche per questa edizione, il premio del pubblico, che verrà assegnato dagli spettatori attraverso un Google form compilabile inquadrando un QrCode presente in teatro.

Questi gli artisti in gara e le relative canzoni in ordine di esibizione: Sabrina Orsolini (Lei ha la notte – Nicky Nicolai), Emanuele Barresi (Dio come ti amo – Domenico Modugno), Matteo Panariello (Ovunque sarai – Irama), Trio Niccolai/Niccolini/Pucci (Abbiamo vinto il Festival di Sanremo – Gli Statuto), Alessandra Donati & I Pase (Vacanze romane – Matia Bazar), Pietro Contorno & Ludovica Bove (Tutti i miei sbagli – Subsonica), Claudia Pavoletti & Yara Grieco (Sono solo parole – Noemi), Francesca Cecchi (Destinazione paradiso – Gianluca Grignani), Marco Conte (L’italiano – Toto Cutugno), Stefano Cresci & Marina Bernini (Ti lascerò – Fausto Leali e Anna Oxa), Simone Fulciniti (Vita spericolata – Vasco Rossi), Raffaello Cioni (Spunta la luna dal monte – Pierangelo Bertoli e I Tazenda), Giulia Aringhieri & Filippo Cevenini (ukulele super concert), Gianluca Milanese (ukulele baritono), Luigi Iasilli (ukuele tenore), Vittorio Cirasaro (basso), Matteo Bragagni (ukulele), Luca Carotenuto (ukulele), Claudio Fabiani (sax) (24.000mila baci – Adriano Celentano). Con la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Goldoni, Coro Spring Time – Monday Girls e Gary Baldi Bros. Direttore d’orchestra David D’Alesio, maestro del coro Cristiano Grasso. Il vincitore e la classifica finale saranno decretati da una giuria, mentre soltanto una parte di questa assegnerà anche il premio della critica.

“Il terzo anno di uno spettacolo meraviglioso – commenta il sindaco Luca Salvetti, che condurrà la serata insieme alla vicesindaca Libera Camici – con una formula che funziona, capace di far divertire e di far del bene allo stesso tempo”.

