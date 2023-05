“Perché leggere Proust nel 2023” workshop gratuito alla Scuola Carver

Scuola Carver, palestra di lettura e scrittura che offre corsi, seminari e workshop (in presenza su Livorno e on line in tutta Italia) presenta… “Perché leggere Proust nel 2023”.

Lezione-evento (ad ingresso libero) dedicata al grandissimo scrittore francese, con l’obiettivo di promuovere la (ri)lettura della sua opera, abbattere la pigrizia e il timore riverenziale della maggior parte dei lettori, e scoprirne insieme contenuti attualissimi, tragici e comici insieme.

Partiremo da una domanda: che cosa possiamo trovare oggi in Proust, e in particolare nel suo romanzo capolavoro “Alla ricerca del tempo perduto“, che possa aiutarci a capire meglio, e in fondo a sopportare, il nostro tempo presente con le sue storture, amarezze, miserie, incomprensioni?

Quando? Sabato 27 maggio ore 15.00-18.00.

Dove? Villa del Presidente, via Marradi 116 a Livorno.

Intervengono:

– Prof. Stefano Brugnolo (autore del libro “Dalla parte di Proust”, Carocci Editore)

– Francesco Parasole (docente Corso Classici Antichi di Scuola Carver)

– Francesco Mencacci (direttore didattico di Scuola Carver)

L’evento, che si pone come giornata finale di Scuola Carver per l’anno didattico 2022/2023, è a INGRESSO LIBERO.

[email protected] – www.scuolacarver.it – 3382678770

