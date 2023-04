Performance Aerea in Jazz

Foto di Alessio Vallese studio gentilmente concessa dall'Ufficio Stampa del Mese del Jazz, Jam Jazz Appreciation Month Livorno 2023

Appuntamento per sabato 29 alle 19 a cura di Mythos Arte e Movimento Asd. Per partecipare alla performance occorre prenotare, ma solo via email all’indirizzo: [email protected]

Si avvia alla conclusione l’11° edizione di aprile il Mese del Jazz, Jam Jazz Appreciation Month Livorno 2023, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno.

Il prossimo appuntamento si svolgerà sabato 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, nella sede della Scuola di danza Mythos, via Fratelli del Conte, 8, ad Antignano. Sarà eseguita una Performance Aerea in Jazz, coreografia di Lory Bold e Gabry Gabbriellini.

La scuola di danza Mythos comunica che il previsto appuntamento in programma alle 18 vede già il tutto esaurito; a tale proposito e viste le numerose richieste di partecipazione è stato deciso di raddoppiare l’evento che sarà riproposto alle ore 19.

L’evento è a cura della scuola di danza Mythos Arte e Movimento Asd; scuola che offre da anni attraverso uno staff di grande competenza numerosi corsi nel settore della danza e del fitness per uomini e per donne di tutte le età.

L’ingresso è libero.

Info: Livorno – Via Fratelli del Conte, 8, Telefono: 0586 580323.

