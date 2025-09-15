“Periferie al Centro” – La fotografia racconta l’anima fragile e potente delle nostre città

La mostra sarà inaugurata giovedì 18 settembre alle ore 18.00, presso il Circolo ACLI di Stagno Collesalvetti (LI), in Corso Italia 51. In occasione dell’apertura, verrà presentato anche il volume fotografico

“Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l’energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli”.

Da un’intervista rilasciata da Renzo Piano al “Sole24 ore”, il 26 gennaio 2014.

C’è molto delle parole del grande architetto nella mostra fotografica “Periferie al Centro”, che porta in primo piano un’indagine visiva e narrativa sul cuore nascosto delle periferie livornesi. Un progetto nato da un’iniziativa nazionale coordinata dal fotografo Fabio Moscatelli, che ha coinvolto tre autori labronici: Claudia Ceccherelli, Serafino Fasulo e Francesca Giari. Le loro immagini raccontano tre sguardi profondamente diversi e complementari: Ceccherelli evidenzia il fascino dei luoghi senza presenze umane, luoghi dove il silenzio parla una lingua che arriva direttamente all’anima.

Fasulo ha trovato in Stagno, meno di un paese ma più di un quartiere, un luogo dove riconciliarsi con il passato, attraverso un presente carico di umanità ed energia.

Francesca Giari, attraversando lentamente la periferia est di Livorno ha incontrato “un proliferare sociale e urbano” carico di poesia, di eccezionalità nel quotidiano.

La mostra sarà inaugurata giovedì 18 settembre alle ore 18.00, presso il Circolo ACLI di Stagno Collesalvetti (LI), in Corso Italia 51. In occasione dell’apertura, verrà presentato anche il volume fotografico “Una periferia lunga un anno”, che raccoglie i lavori dei tre autori insieme ai reportage di altri nove fotografi coinvolti nel progetto.

A seguire, apericena su prenotazione (15 €) al numero 0586 942786.

Orari di apertura della mostra:

•⁠ ⁠Domenica: 10.00–12.00 / 17.00–23.00

•⁠ ⁠Lunedì: 17.00–20.00

•⁠ ⁠Dal martedì al sabato: 17.00–23.00

Finissage domenica 19 ottobre.

Una mostra per riflettere, attraverso l’arte fotografica, su luoghi spesso dimenticati, ma fondamentali per comprendere il futuro delle nostre città.

Condividi:

Riproduzione riservata ©