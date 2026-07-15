Perla-Chaise, esce l’album d’esordio “Vite di quieta disperazione”: 10 brani tra rock e musica d’autore

La band livornese, nata nel 2025, pubblica il primo disco per l'etichetta “Baracca e Burattini” di Paolo Bedini. Nell'album anche una reinterpretazione di “Gigi Balla” di Bobo Rondelli

I Perla-Chaise nascono a Livorno nel 2025 dall’incontro artistico tra Jacopo Fusario, cantante, chitarrista e autore, e Andrea Bellini, batterista. I due avevano già condiviso l’esperienza nei Synaesthesia, band con la quale hanno inciso l’album “Jeremy”, aperto i concerti di Bandabardò e Giorgio Canali e preso parte alla compilation “Parole liberate Vol. 2”, classificatasi al terzo posto al Premio Tenco nella categoria dedicata agli album a progetto. A completare la formazione è arrivato il bassista Davide Fabrini, dando vita al progetto Perla-Chaise.

Il debutto discografico della band si intitola “Vite di quieta disperazione” ed è pubblicato dall’etichetta “Baracca e Burattini” di Paolo Bedini. Il lavoro raccoglie dieci brani: nove composizioni originali e una personale rilettura di “Gigi Balla” di Bobo Rondelli.

Dal punto di vista sonoro, il disco si muove tra alternative rock, psichedelia e musica d’autore, dando forma a un linguaggio ruvido, visionario e profondamente contemporaneo.

I testi affrontano temi come l’inquietudine, il disagio di una società percepita in deriva culturale, l’ansia di vivere un’esistenza che rischia di apparire insignificante e, allo stesso tempo, il bisogno di immaginare un futuro diverso e nuove possibilità.

“Vite di quieta disperazione” è un album nato a Livorno capace di raccontare, attraverso la musica, il peso, la lucidità e la fragilità del tempo presente.

Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro per consultare i testi delle canzoni

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