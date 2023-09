Pesca e Acquacultura Italiana, l’incontro di Fedrop all’Acquario di Livorno

Sabato 23 settembre alle 10.30 a Livorno, nei locali dell’Acquario di Livorno , ci sarà il terzo incontro informativo-formativo relativo al Programma Nazionale Triennale 2022 - 2024 della Pesca e Acquacultura Italiana promosso da Federop.it per l’annualità 2023

I primi due incontri si sono svolti a Catania, il 14 luglio, e presso il Porto di Pila, il 21 luglio.

Attraverso questa campagna di formazione/informazione FederOP.it, ha voluto perseguire l’obiettivo di “aggiungere valore” alle produzioni locali delle Organizzazioni di Produttori della Pesca e dell’Acquacoltura presenti sul territorio nazionale, in modo da migliorare la competitività delle imprese associate e favorire uno sviluppo sinergico locale, per aumentare ed accrescere il valore delle produzioni, tutelandone la qualità e valorizzandone la commercializzazione.

Per le imprese di pesca e acquacultura, sarà l’occasione per discutere e confrontarsi sulle future opportunità della nuova programmazione FEAMPA, il Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura.

Tra i relatori saranno presenti autorità Istituzionali nazionali e locali, esperti del settore Fondi comunitari, associazioni di categoria nazionali, oltre alle imprese, cooperative, enti/società di pesca e acquacoltura del territorio.

L’inizio è previsto alle 10 con la registrazione dei partecipanti. Alle ore 10.30 i primi interventi saranno quelli istituzionali, interverrà l’Assessore del Comune di Livorno Raspanti, come rappresentante o meglio direttore della Labronica Motopescherecci Società Cooperativa e Presidente dell’Organizzazione di Produttori Labronica Pesce scarl Sonia Barchielli.

Relatori: Basso Cannarza, Luigino Pelà, Roberto Manai, l’assessore Andre Raspanti, Sonia Barchielli ed infine Francesca Biondo.

FEDEROP.IT (Federazione delle Organizzazioni di Produttori della Pesca e dell’Acquacoltura Italiane) è riconosciuta con D.M. 6.12.2001 quale Associazione Nazionale delle Organizzazioni di Produttori in Italia. E’ pertanto l’Organismo nazionale di rappresentanza delle imprese di pesca ed Acquacoltura associate in Organizzazioni professionali (OP) e persegue le finalità di promozione, indirizzo, coordinamento e supporto alle attività di produzione e commercializzazione delle Organizzazioni di Produttori in Italia.

