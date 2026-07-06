Pesca, inclusione e solidarietà: torna Testa e Lische al Moletto di Ardenza

Sabato 11 luglio bambini e ragazzi con disabilità saranno ospiti gratuitamente sulle barche dei pescatori per la tradizionale gara di bolentino. Dalle 8 alle 11 la sfida in mare, poi buffet e premiazioni. In serata cena, musica dal vivo e frittino pro bono a favore di Sport Insieme Livorno APS

È tutto pronto per la 5ª edizione di “Testa & Lische“, la manifestazione organizzata dal Circolo della Pesca e della Nautica di Ardenza che unisce la passione per il mare, la pesca e la solidarietà. L’appuntamento è fissato per sabato 11 luglio al Moletto di Ardenza, dove protagonisti saranno bambini e ragazzi con disabilità, insieme ai loro familiari, per una giornata all’insegna dell’inclusione. Il cuore dell’iniziativa sarà la gara di pesca dalla barca a bolentino, aperta ai più piccoli accompagnati da un genitore e alle persone con disabilità, che avranno la possibilità di vivere un’esperienza speciale: salire gratuitamente a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dai pescatori del Moletto. La gara si svolgerà dalle ore 8 alle 11. Al rientro a terra spazio alla pesatura del pescato, alle premiazioni e a un buffet conviviale per tutti i partecipanti, in un clima di festa che da cinque anni caratterizza l’evento. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Sport Insieme Livorno APS, associazione impegnata nella promozione dello sport come strumento di inclusione e partecipazione. La giornata proseguirà anche in serata con un nuovo momento dedicato alla solidarietà. Alle 19.30, sempre al Moletto di Ardenza, andrà infatti in scena “Gli occhi verdi dell’amore”, spettacolo musicale ambientato negli anni Settanta e accompagnato dalle più celebri canzoni del decennio. La serata sarà impreziosita da una cena di beneficenza con frittino pro bono, il cui ricavato sarà destinato proprio a Sport Insieme Livorno APS. Sul palco si esibiranno i musicisti del BD Group (Ermanno, Marco, Maurizio, Riccardo e Virgilio), con la partecipazione straordinaria di M. Mazzantini e la voce narrante di Roberto V. Una giornata che unisce mare, sport, inclusione e solidarietà, confermando “Testa & Lische” come uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate ardenzina, capace di regalare emozioni a grandi e piccoli attraverso la condivisione e la passione per il mare.

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