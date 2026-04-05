“Petra Sunset” tramonti e vino in cantina
Ogni venerdì, da aprile a settembre, un percorso tra cantina e degustazioni per scoprire il territorio della Val di Cornia nelle ore del tramonto
Nella cornice della Val di Cornia, tra le colline metallifere e con lo sguardo che arriva fino alla costa, la Cantina Petra propone un’iniziativa pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta del vino in una fascia oraria diversa dal consueto.
A partire dal 10 aprile e fino a settembre, ogni venerdì alle 18, è in programma “Petra Sunset”, un appuntamento che unisce una breve visita guidata della cantina, della durata di circa mezz’ora, a una degustazione di due vini accompagnati da assaggi di prodotti locali. Per chi lo desidera, sarà possibile approfondire con ulteriori etichette disponibili in loco.
L’iniziativa si inserisce nel crescente interesse per esperienze legate al territorio, in cui il momento della visita diventa anche occasione per vivere il paesaggio e le sue trasformazioni, come quelle offerte dalle ore del tramonto. Il costo è di 30 euro a persona.
Per informazioni è possibile contattare [email protected] oppure i numeri 0565845308 e 3425501570. Prenotazioni disponibili attraverso il portale dedicato sul sito ufficiale della cantina: www.petrawine.it.
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