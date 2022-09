Piazza Garibaldi si trasforma in Montmartre per tre giorni

Il pubblico potrà essere parte attiva, esprimendo la propria preferenza (delle opere dei solo adulti) attraverso il voto alla Baracchina n. 20 della piazza e sui social indicati dall'organizzazione

Un’estemporanea d’Arte aperta ad artiste e artisti nella piazza più pittoresca di Livorno, piazza Garibaldi, sotto la prestigiosa direzione artistica del maestro Antonio Vinciguerra e gli interventi del critico d’arte Carlo Pepi, dello storico d’arte Jacopo Suggi e della designer Giulia Oblo Bernini

“Montmartre-Garibaldi solo andata” un evento di tre giorni (16-17-18 settembre) organizzato da Comitato San Marco Pontino e Associazione Culturale Extra Factory. Un’estemporanea d’Arte aperta ad artiste e artisti nella piazza più pittoresca di Livorno, piazza Garibaldi, sotto la prestigiosa direzione artistica del maestro Antonio Vinciguerra e gli interventi del critico d’arte Carlo Pepi, dello storico d’arte Jacopo Suggi e della designer Giulia Oblo Bernini.

La manifestazione, attraverso la valorizzazione dell’arte nel contesto urbano ha lo scopo di invitare i cittadini e i più piccoli a riappropriarsi di una parte storica della città attraverso la cultura, immaginando come sarebbe meraviglioso e attrattivo avere un quartiere come Montmartre a Livorno con artiste e artisti per 365 giorni all’anno.

Venerdì 16 si inaugurerà alle 16 con l’estemporanea degli adulti a cui si affiancherà un approfondimento sulla tradizione e sull’evoluzione della pittura labronica con un dialogo tra Antonio Vinciguerra e Carlo Pepi.

Sabato 17 sarà interamente dedicato alle bambine e ai bambini (dai 6 anni): inizio previsto per le ore 16 con le letture ad alta voce di albi illustrati da parte del Circolo Letture ad Alta Voce di Livorno: “Io leggo per gli altri. Leggere ad alta voce fa crescere l’intelligenza!” a seguire l’estemporanea dove i più piccoli, interagendo con le artiste e gli artisti, potranno produrre opere su tela con colori, interpretando la piazza secondo la loro ispirazione e fantasia. La giornata si concluderà con la merenda per tutti offerta dalle attività del quartiere.

Domenica 18 si inizierà dal mattino alle ore 10 con il Laboratorio sensoriale di arteterapia per bambine/i (dai 6 anni) con Daniela Farano e Samantha Bollini ”mescolando terra e acqua” con le opere di grandi e piccini a fare da cornice alla piazza. Nel pomeriggio alle 16 l’intervento sull’arte contemporanea di Jacopo Suggi, i lavori di giuria della commissione artistica e la presentazione del libro “Candore Immortale” da parte del critico Luca Nannipieri. La manifestazione si concluderà alle 19.30 con l’annuncio degli artisti selezionati per la mostra collettiva, i vincitori dei premi speciali ed il vincitore assoluto della manifestazione (Premio Garibaldi) che esporrà con una personale presso Extra Factory.

Tutte le opere realizzate saranno esposte in piazza nella seconda e terza giornata. Il pubblico potrà essere parte attiva, esprimendo la propria preferenza (delle opere dei solo adulti) attraverso il voto alla Baracchina n. 20 della piazza e sui social indicati dall’organizzazione.

Per tutta la durata della manifestazione è indetto, inoltre, per gli appassionati di fotografia, il Garibaldi Photo Contest con lo scopo di documentare l’evento e realizzare la Mostra fotografica “La piazza che vorrei”.

Programma, regolamento, premi e iscrizioni sul sito internet: https://extrafactory.it/premiogaribaldi/

Per ulteriori informazioni: Fabrizio Razzauti 338-36.78.564 o [email protected].

