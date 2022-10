Piazza Grande colorata di rosso per la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta

Grande importanza ha rivestito il Gruppo Cisom, ininterrottamente in piazza con volontari e medici che hanno effettuato controlli sanitari gratuiti alla popolazione

Piazza Grande colorata di rosso a Livorno per la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, occasione pensata per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente da membri e volontari al servizio dei più bisognosi e presentare i diversi progetti che l’Ordine gestisce a livello nazionale. Grazie all’organizzazione curata dal delegato Giacomo Berutto e dai referenti caritativi, in città è stato allestito un punto informativo nella zona centrale e frequentata: presenti anche esponenti del Corpo Militare, appositamente giunti per mostrare l’Ordine in tutti i suoi aspetti, i quali hanno riscosso molta attenzione da parte del pubblico. Grande importanza ha rivestito il Gruppo Cisom, ininterrottamente in piazza con volontari e medici che hanno effettuato controlli sanitari gratuiti alla popolazione.

“La collaborazione di tutte le anime dell’Ordine ha permesso la realizzazione di un evento completo, ricco e molto apprezzato, che ha richiamato davvero tanti cittadini per conoscere l’Ordine di Malta – commenta il delegato – ringrazio i Confratelli e le Consorelle, i volontari, il Cisom e il Corpo Militare, con il cui fondamentale supporto la Giornata ha avuto ottimo riscontro”.

