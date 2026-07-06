Piazze al Centro, terza settimana di spettacoli

La programmazione continua tra teatro per famiglie, comicità, musica dal vivo, spettacoli di strada e cinema d'autore. In scena il Teatrino dei Fondi con Il mio amico Cipì, Alberto Caiazza con Ru…umoreggiando, il concerto Note Napoletane dei Baciami Piccina, lo swing degli Scapigliati, il Giulivo Splash Show e il grande cinema di Dario Argento con la versione restaurata di Profondo Rosso

Dopo l’entusiasmo e la grande partecipazione che hanno accompagnato i primi due appuntamenti, prosegue il percorso di “Piazze al centro: lo spettacolo abita la città”, il progetto coordinato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea che fino alla fine di luglio continuerà ad animare il cuore di Livorno con un ricco calendario di eventi gratuiti diffusi nelle piazze del centro. Anche nella settimana dal 6 al 12 luglio, teatro, comicità, musica dal vivo, spettacoli per famiglie, arti di strada e cinema trasformeranno piazza Garibaldi, piazza Bartelloni (San Marco), piazza Grande e piazza XX Settembre in palcoscenici a cielo aperto, confermando la vocazione della rassegna: riportare la cultura negli spazi pubblici, favorire l’incontro tra le persone e valorizzare i quartieri attraverso appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età. Più che una semplice rassegna estiva, “Piazze al centro” rappresenta un progetto di rigenerazione urbana e sociale che restituisce centralità alle piazze come luoghi di aggregazione, partecipazione e condivisione. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Lunedì 6 luglio

Il mio amico Cipì del Teatrino dei Fondi

San Marco in scena (piazza Bartelloni)

Ore 19.00

Un buffo personaggio, un ornitologo, arriva non si sa da dove coinvolgendo da subito i bambini e le bambine in una realtà “altra”. Non sappiamo dove sia diretto, l’unica cosa che possiamo intuire da subito è che è un tipo davvero bizzarro e che finirà per raccontare una storia che non ci si stancherebbe mai di ascoltare: quella di Cipì, piccolo passerotto coraggioso alle prese con un’avventura più grande ed emozionante… quella di crescere, conoscere il mondo e diventare un adulto.

Con canzoni, giochi, i due personaggi coinvolgeranno i bambini e le bambine in un racconto sull’importanza delle esperienze, il valore del coraggio e la potenza salvifica dell’immaginazione.

Martedì 7 luglio

Alberto Caizza in “Ru…umoreggiando”

Garibaldissima (piazza Garibaldi)

Ore 21,30

Alberto Caiazza è considerato uno dei migliori rumoristi del panorama internazionale, anche se ama definirsi con ironia un “Ru… Umorista”, un gioco di parole che racchiude perfettamente la sua doppia anima di rumorista e comico. Artista poliedrico, imitatore dalla straordinaria versatilità e autentico fuoriclasse della vocalità, nel corso della sua carriera ha conquistato il pubblico grazie a uno spettacolo unico, capace di unire comicità, tecnica e stupore.

Il suo debutto televisivo risale al 1988, quando partecipò a “La Corrida” condotta da Corrado, dando il via a un percorso artistico che lo ha portato a prendere parte a decine di programmi televisivi nazionali. Ha inoltre recitato nel film “Bagnomaria” di Giorgio Panariello, confermando la sua capacità di spaziare con naturalezza tra televisione, cinema e palcoscenico. È però dal vivo che Alberto Caiazza riesce a esprimere al meglio il proprio talento. Durante i suoi spettacoli il pubblico resta letteralmente incantato dalla sua incredibile capacità di riprodurre con la sola voce una quantità sorprendente di suoni, rumori, effetti speciali, strumenti musicali, motori, animali e voci di personaggi famosi. Nessuna base preregistrata, nessun artificio tecnico o trucco scenico: tutto nasce esclusivamente dalla sua eccezionale padronanza vocale, da un’innata sensibilità artistica e da una presenza scenica coinvolgente che rende ogni esibizione un’esperienza sorprendente e divertente per spettatori di tutte le età.

Mercoledì 8 luglio

Baciami Piccina in “Note Napoletane”

Garibaldissima (piazza Garibaldi)

Ore 21,30

Andrà in scena un inedito e coinvolgente concerto capace di accompagnare il pubblico in un viaggio tra le melodie che hanno fatto la storia della canzone classica partenopea.

Protagonista sarà una raffinata voce lirica di soprano, interprete di un repertorio che attraversa alcuni dei brani più celebri e amati della tradizione, riletti con eleganza e sensibilità artistica. Un’esperienza musicale intensa, in cui la forza delle melodie e l’interpretazione degli artisti saranno sufficienti a raccontare emozioni, ricordi e atmosfere senza bisogno di ulteriori parole. Sul palco saliranno i “Baciami Piccina”, formazione composta da Veronica Angelica Niccolini alla voce, Antonio Ghezzani alla chitarra ed Enrico Lucarelli al pianoforte. Un trio che unisce qualità interpretativa e ricercatezza musicale per rendere omaggio a un patrimonio culturale senza tempo, regalando al pubblico una serata all’insegna della bellezza, della tradizione e delle emozioni.

Giovedì 9 luglio

Scapigliati a tutto swing

Garibaldissima (piazza Garibaldi)

Ore 21,30

Quindici anni di musica, passione ed eleganza racchiusi nell’esibizione del trio formato da Giulio Scapigliati (voce), Alessio Buccella (pianoforte e synth bass) e Federico Righi (batteria), pronto a conquistare il pubblico di Garibaldissima con uno spettacolo coinvolgente e ricco di atmosfera. Il repertorio accompagna gli spettatori in un affascinante viaggio tra lo swing degli anni Quaranta e Cinquanta, con un’attenzione particolare ai grandi classici italiani, senza dimenticare le influenze della leggendaria Swing Era americana. A rendere il concerto ancora più vario ci saranno incursioni nel mondo latin e alcune rivisitazioni di brani più recenti, reinterpretati con l’inconfondibile stile swing. Il tutto condito da momenti di cabaret, ironia e leggerezza, per uno spettacolo capace di divertire, emozionare e far rivivere il fascino senza tempo di un’epoca indimenticabile.

Venerdì 10 luglio

Giulivo Splash Show

Grande spettacolo di strada (piazza Grande)

Ore 21,30

Ingresso libero

con Giulivo Clown

Il Giulivo Splash Show è uno spettacolo travolgente, divertente e dal ritmo incalzante, pensato appositamente per l’estate e capace di trasformare una piazza in una gigantesca festa all’insegna dell’acqua e del divertimento. Ideato nel 2012, è uno degli appuntamenti più coinvolgenti del repertorio di Giulivo realizzato esclusivamente all’aperto dove il pubblico partecipa liberamente all’azione scenica. Giulivo non si limita a esibirsi sul palco: lancia, spruzza e schizza acqua in tutte le direzioni, coinvolgendo grandi e piccoli. Il risultato è uno show ricco di energia, risate e colpi di scena, dove gli spettatori diventano parte integrante dell’esibizione. Con una durata di circa 50 minuti, lo spettacolo è pensato per far divertire bambini e adulti, creando un’atmosfera di festa capace di conquistare tutta la famiglia.

Proprio perché il coinvolgimento del pubblico è totale, è vivamente consigliato ai bambini portare una maglietta di ricambio; in alternativa possono essere utili un impermeabile leggero o persino un ombrello. Agli adulti, invece, si raccomanda di mettere al sicuro dispositivi elettronici come cellulari, smartphone, tablet e altri oggetti sensibili all’acqua, perché durante lo show… rimanere asciutti sarà davvero un’impresa.

Domenica 12 luglio

Profondo Rosso di Dario Argento (Italia 1975). – v.m.14 anni

Il cinema viene in… piazza XX Settembre

Ore 21,00

Serata all’insegna della suspense e del grande cinema in piazza XX Settembre, dove il pubblico potrà rivivere le atmosfere inquietanti di “Profondo Rosso”, il capolavoro del Maestro del Brivido Dario Argento considerato il thriller per eccellenza della storia del cinema italiano e una delle opere più influenti del genere a livello internazionale. Un film che ha segnato un’epoca e continua, a distanza di decenni, a conquistare spettatori e appassionati grazie alla sua straordinaria forza visiva, alla tensione narrativa e alla celebre colonna sonora.

Un omaggio al grande cinema dell’orrore e del thriller, un appuntamento pensato non solo per gli appassionati, ma anche per chi desidera riscoprire sul grande schermo un film diventato un autentico cult, capace ancora oggi di emozionare, sorprendere e tenere con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

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