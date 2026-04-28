Pic-nic “come una volta” alla Villa Rodocanacchi per il Primo Maggio

Un’intera giornata all’aria aperta nel grande prato della villa, tra convivialità, sostenibilità e un flash mob collettivo nel pomeriggio. Ingresso libero, senza prenotazione, con invito a portare cibo e a rispettare l’ambiente in un evento all’insegna della condivisione

Torna anche quest’anno, in una nuova cornice, il tradizionale appuntamento con il pic-nic “come una volta”, in programma venerdì 1 maggio a Villa Rodocanacchi, in via di Monterotondo 49. Un’iniziativa che punta a riportare le persone a vivere il territorio in modo semplice e autentico, trasformando il grande prato della villa in una tavola collettiva all’aperto.

L’evento prenderà il via alle 10 del mattino con l’apertura straordinaria dei cancelli e proseguirà fino alle 19, offrendo a famiglie, gruppi di amici e cittadini la possibilità di trascorrere l’intera giornata immersi nel verde.

Il cuore della giornata sarà, naturalmente, il grande pic-nic condiviso: ognuno potrà portare cibo e bevande, oltre a tavoli, sedie o semplicemente un telo, in perfetto spirito di convivialità. L’iniziativa si fonda su valori ben precisi: etica, condivisione, sostenibilità e impatto zero. Non saranno infatti presenti cestini nel parco, con l’invito esplicito a tutti i partecipanti a portare via i propri rifiuti.

Momento clou del pomeriggio sarà alle 15.30, quando è previsto un flash mob collettivo: un grande abbraccio simbolico per il territorio, sulla scia di iniziative simili già organizzate in passato. Un gesto partecipato per richiamare l’attenzione su Monterotondo e sul suo valore per la comunità.

L’ingresso è libero e senza prenotazione, con una offerta gradita a sostegno dell’associazione Reset. Prevista anche la possibilità di parcheggio all’interno della villa. Ammessi i cani, purché tenuti al guinzaglio.

Una giornata pensata per riscoprire il piacere delle cose semplici, stare insieme e vivere uno degli angoli verdi più suggestivi del territorio livornese.

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