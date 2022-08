“Piccoli Critici”, giovedì all’Associazione Nesi Corea

Con lo spettacolo di giovedì 25 agosto si avrà un altro assaggio della terza edizione del Festival Con-Fusione ideato dalla compagnia Orto degli Ananassi/Teatro della Brigata per la direzione artistica di Andrea Gambuzza e Ilaria Di Luca. Il Festival gode del contributo del Comune di Livorno, della Fondazione Livorno, oltre che del contributo di Unicoop Tirreno, Ottopermille Valdese e dell’Institut français Italia.

Giovedì 25 agosto, alle ore 18, negli spazi dell’Associazione Nesi Corea (via G. La Pira, 11), sarà presentata la nuova edizione dei Piccoli Critici, un percorso gratuito, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Livorno, in cui un gruppo di bambini tra gli 8 e i 13 anni, seguirà l’intero Festival allo scopo di acquisire gli strumenti per imparare a leggere tutti gli elementi di cui si compone lo spettacolo dal vivo.

E poi, finalmente, il 3 settembre si entrerà nel vivo del festival: le compagnie coinvolte saranno una decina, molte delle quali vincitrici di numerosi premi.

Al primo appuntamento del festival si esibirà Roberto Abbiati con lo spettacolo “Una tazza di mare in tempesta”, una performance artistica di straordinaria magia ispirato al Moby Dick di Herman Melville: balene, velieri, oceani saranno evocati attraverso il gioco dell’artista Abbiati, trasformando lo spettacolo in una esperienza teatrale immersiva aperta a bambini e adulti, che lascerà tutti gli spettatori-avventurieri a bocca aperta.

Il programma è scaricabile da https://www.con-fusione-festival.eu/.

I biglietti possono essere acquistati sul sito internet https://www.con-fusione-festival.eu/.

Informazioni: 3278844341.

