Piccoli esploratori al Museo tra mappe, storie e ricordi di Livorno
Sabato 30 maggio al Museo della Città, un’attività didattica per famiglie nell’ambito di Amico Museo accompagnerà bambine e bambini alla scoperta della storia urbana attraverso giochi, osservazione e racconti
Sabato 30 maggio, dalle 17.00 alle 18.30, per la rassegna Amico Museo si terrà Piccoli esploratori al Museo, una divertente attività didattica in famiglia per avvicinare bambine e bambini alla scoperta della città di Livorno attraverso mappe, fotografie, oggetti e racconti. Un percorso di osservazione e ricostruzione condurrà le partecipanti e i partecipanti a riconoscere edifici antichi, cambiamenti di piazze e strade. Un avvincente racconto che si snoda tra gli oggetti del passato, per costruire una piccola mappa personale fatta di luoghi, simboli, colori e ricordi.
Amico Museo, rassegna organizzata dal Comune e promossa da Coop Itinera, in collaborazione con Agave e CoopCulture, si rivolge a cittadine e cittadini, giovani e turisti con l’obiettivo di avvicinare i differenti pubblici alla conoscenza della storia e del patrimonio attraverso una visita emozionale.
INFORMAZIONI
Piccoli esploratori al Museo – Sabato 30 maggio – Museo della Città di Livorno
Orario: dalle 17.00 alle 18.30
Destinatari: squadre di bambini e adulti insieme
Costo: 5 euro a partecipante; prenotazione anticipata obbligatoria presso Museo della Città: 0586 824551
[email protected]
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