“Piccoli Passi Grandi Mondi” sbarca nelle scuole primarie dei quartieri Nord

Il progetto prevede una serie di laboratori coreografici rivolti a bambine, bambini, famiglie e insegnanti appartenenti al ciclo delle scuole primarie situate nei quartieri Nord: Shangai, Corea, Fiorentina e Stazione. Punto di forza di questo progetto è la scelta di utilizzare luoghi estranei alla quotidianità

Si intitola “Piccoli Passi Grandi Mondi” ed è un progetto ideato dalla coreografa Chelo Zoppi in collaborazione con la danzatrice e performer Asia Pucci, a cura di Atelier delle Arti, con il sostegno del Comune di Livorno.

Questa iniziativa fa parte di una progettualità più ampia di Atelier delle Arti che ha come focus il Corpo e nasce all’interno del Progetto Culturale e di Rigenerazione Urbana Danze di Cortile, svoltosi nei Quartieri Nord di Livorno a ottobre 2022.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 8 febbraio al Museo della Città dalle ore 14 alle 17 con i bambini e le bambine delle classi 3° e 4° B delle scuole elementari Campana del quartiere Shangai

“Piccoli Passi Grandi Mondi” prevede una serie di laboratori coreografici rivolti a bambine, bambini, famiglie e insegnanti appartenenti al ciclo delle scuole primarie situate nei quartieri Nord: Shangai, Corea, Fiorentina e Stazione. Punto di forza di questo progetto è la scelta di utilizzare luoghi estranei alla quotidianità, sia per lo svolgimento della fase dedicata all’apprendimento e allo studio sia per la fase dedicata della creazione delle azioni coreografiche.

“Grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica dell’ IC.- Micheli Bolognesi, Dott. Cecilia Semplici e delle sue collaboratrici, in primis Carmela Romano – dice Chelo Zoppi – abbiamo lavorato a partire da novembre 2022, incontrando le due classi ogni settimana fino ad oggi, rendendo possibile lo sviluppo di un programma che ha portato alla realizzazione di due brevi azioni collettive che i bambini mostreranno ai genitori, nella bellissima chiesa sconsacrata del Luogo Pio, sezione del Museo della Città, dedicata all’arte contemporanea. I bambini e le bambine, prima della loro esibizione saranno guidati alla visione delle opere in esposizione dell’artista Piero Gilardi: “Tutto ciò che è, è nella natura”. I bambini e le bambine, di entrambe le classi, divisi/e in piccoli gruppi, a seguito della spiegazione e visione delle opere, a cura di Cooperativa Itinera, saranno stimolati a incorporare le suggestione che le opere stesse suggeriscono, attraverso brevi improvvisazioni danzate, davanti ad esse. Una sorta di preludio all’uso poetico del corpo”.

“Per la prima azione del progetto Piccoli Passi Grandi Mondi abbiamo scelto, come luogo di rappresentazione, il Museo della Città – prosegue Chelo Zoppi – perché riteniamo, che attraverso esperienze di questo genere, si possa stimolare una coscienza incorporata dello spazio pubblico, e al tempo stesso favorire il senso di appartenenza ai luoghi della città nei bambini sin dalle prime fasi della vita sociale che inizia, appunto, con il ciclo della scuola primaria, e attraverso progetti artistici dare un’opportunità per immaginare Grandi Mondi”.

Il ciclo della scuola primaria, ambito a cui è rivolto questo progetto, dà il via al percorso della conoscenza sia attraverso le informazioni riguardanti il sapere, ma soprattutto all’esperienza della relazione e della scoperta del sé attraverso l’incontro dell’altro. Il corpo è protagonista indiscusso dell’approccio alla relazione e ha bisogno di cura, di accoglienza e di particolare attenzione al riconoscimento della sua bellezza slegata da stereotipi di genere e da estetiche discriminanti. Saranno indagate le potenzialità spaziali e relazionali dei Corpi Fanciulli approfondendo gli schemi motori e affettivi che generano benessere e stimolano la memoria emotiva. Il Corpo Fanciullo e la Danza escono, così, dalle mura scolastiche e dai confini che certe aree periferiche indirettamente impongono, per diventare il cuore pulsante di una pratica che risiede essenzialmente nell’aperto di un territorio, nel suo paesaggio sia urbano che naturale. Il progetto così immaginato diviene il centro ideale di una mappa urbana ridisegnata da azioni corali che danno forma al vivere comune.

La prossima scuola coinvolta sarà quella delle elementari Puccini – IC. Micheli Bolognesi quartiere Fiorentina La Guglia.

