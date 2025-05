Piccolo Teatro Città di Livorno: quattro incontri dedicati all’arte e all’attualità

Il Piccolo Teatro Città di Livorno propone un ciclo di quattro incontri dedicati all’arte e all’attualità, basati sulla proiezione di filmati tratti dalla piattaforma TED Conferences ritenuti piccoli capolavori capaci di suscitare riflessioni originali e creative; favorire l’arricchimento personale e la condivisione anche attraverso il dibattito ed il contributo di ospiti relatori. “Sguardi coraggiosi” è il tema scelto per quest’anno, per la rassegna intitolata “I Capolavori”, con l’auspicio di riconsiderare alcune delle sfide più esigenti dell’attualità attraverso un maggiore spirito di iniziativa ed una più accurata consapevolezza di sé.

I lavori prenderanno avvio venerdì 16 maggio presso la Chiesa San Simone di Ardenza in piazza San Simone, 1 e proseguiranno per quattro settimane consecutive. Il primo incontro sarà dedicato al rapporto tra Palestina e Israele, affrontato dal punto di vista di due persone comuni, un palestinese ed un israeliano, impegnati per la pace. Seguirà, il 23 maggio, una serata incentrata sull’intelligenza artificiale durante la quale sarà proiettato un video a cura di Paolo Benanti, presbitero e teologo del Terzo ordine regolare di San Francesco, già consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica applicata alla tecnologia.

Venerdì 30 maggio si parlerà del potere della vulnerabilità a partire da una registrazione di Brené Brown, docente e ricercatrice presso l’Università di Huston, esperta in qualità umane come coraggio, vulnerabilità, vergogna ed empatia. All’appuntamento presenzierà padre Giuseppe Trotta sj, responsabile della comunità dei padri gesuiti della Chiesa universitaria di San Frediano a Pisa, che interverrà personalmente come ospite relatore. Si concluderà la rassegna venerdì 6 giugno parlando del genio creativo attraverso la proiezione di un video di Elizabeth Gilbert, scrittrice statunitense, nota in particolare per il best seller del 2006 Mangia, prega, ama – Una donna cerca la felicità rimasto nella classifica dei libri più venduti stilata dal The New York Times per 187 settimane, da cui è stato tratto l’omonimo film con Julia Roberts e diretto da Ryan Murphy.

I video che animeranno i dibattiti, della durata massima di venti minuti, sono registrazioni di conferenze meglio note come TED talks, dove TED sta per “Technology-Entertainment-Design”, gestite dall’organizzazione privata non-profit statunitense Sapling Foundation. La sua missione è riassunta nella formula “Le idee cambiano tutto” o anche “Idee che val la pena diffondere”. A questo proposito, il moderatore delle serate, Luca Leonardini, socio del Piccolo Teatro Città di Livorno ETS, precisa: “Gli appuntamenti in programma sono un buon pretesto per passare una serata insieme, per vivere un’esperienza di confronto su temi molto attuali e per farsi ispirare da idee positivamente contagiose, il che al giorno d’oggi, non guasta mai.”

Gli incontri, a offerta libera senza prenotazione, si terranno alle ore 21:15 presso il Teatro Minimo di Ardenza, c/o la Chiesa di San Simone e Immacolata Concezione, piazza San Simone 1 / via San Simone 37, Ardenza – Livorno. Gli eventi sono rivolti ad un pubblico riservato o su invito per gli interessati che possono fare richiesta telefonando al numero 345 1570462 o scrivendo a [email protected]. Ulteriori informazioni sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo: www.piccoloteatrocittadilivorno.weebly.com.

