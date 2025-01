Pienone ai due tuffi di Capodanno. Ai Tre Ponti anche la campionessa Sabatini

sulla nostra pagina Instagram abbiamo pubblicato il video dei due tuffi di Capodanno

Sono stati due tuffi di Capodanno partecipatissimi, del resto come sempre, quello degli Amici del Gabbiano al Gabbiano dedicato alla memoria di Nedo Marzini e quello degli Amici del Mare, con la partecipazione di Avis, ai Tre Ponti dedicato a Roberto Onorati. Giovanni Schiano, che ha ereditato da Roberto l’onere e l’onore di organizzare l’evento per gli Amici del Mare, ha chiamato un minuto di silenzio dopodiché il gruppo, del quale quest’anno hanno fatto parte anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti e la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, si è diretto verso il mare per il tuffo. Pochi minuti prima al Gabbiano il tuffo degli Amici del Gabbiano dove un bagnante ha esposto il cartellone Ciao 3 Ponti. Presente per la foto di rito, sia di qua che di là, e prima ancora alla “striscia” di San Jacopo in Acquaviva il sindaco Salvetti che dai Tre Ponti ha inaugurato un buon 2025 a tutti auspicando che i due gruppi il prossimo anno possano riunirsi nuovamente come accaduto per il Capodanno 2024 che vide, proprio perché i due gruppi si unirono, Salvetti partecipare al tuffo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©