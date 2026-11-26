Pier Giorgio Curti presenta Elogio del lamento

Venerdì 27 novembre l’autore presenta il suo libro insieme al musicista e musicologo Marco Lenzi. Al centro dell’incontro il significato del lamento, il disagio delle nuove generazioni e il confine tra vittimismo e legittima richiesta di cambiamento

Pier Giorgio Curti venerdì 27 novembre sarà alla libreria Feltrinelli per discutere del suo libro, Elogio del lamento, con il musicista e musicologo Marco Lenzi.

Per qualcuno i giovani di oggi si lamentano troppo e faticano poco. Se però guardiamo gli studenti che protestano contro il caro vita e le spese per il riarmo ci viene da chiederle se sia davvero così, se questa sia davvero una generazione di lamentosi e se questo sia davvero un male.

“Abbiamo bisogno di capire che cosa stiamo chiamando lamento. L’espressione “smettila di lamentarti” sembra innocente, ma spesso chiude una questione prima ancora di averla ascoltata. A uno studente che non riesce a pagare una stanza possiamo suggerire di organizzarsi meglio, lavorare di più, ridurre le pretese. Oppure possiamo domandarci quali condizioni rendano concretamente possibile il diritto allo studio. La protesta comincia anche qui: quando una difficoltà smette di essere vissuta soltanto come una propria insufficienza e diventa una domanda rivolta alla società”.

Quanto quello di certi adulti nei confronti dei più giovani è paternalismo e quanto è adbicazione al problem solving?

“Il problem solving è utilissimo quando dobbiamo riparare qualcosa. Diventa altro quando pretende di stabilire come dobbiamo vivere, soffrire e parlare delle nostre difficoltà; quando pretende che un soggetto debba essere sempre capace di trovare una soluzione, possibilmente senza disturbare nessuno. Se non ce la fa, deve migliorarsi. Questo modo di ragionare può occultare una questione decisiva: ci sono condizioni rispetto alle quali adattarsi meglio, significa soltanto imparare a sopportare di più. E allora il lamento introduce una domanda scomoda: perché dovrei continuare ad adattarmi?”

Ma chi protesta per gli affitti o per il costo della vita non vuole la libertà di potersi lamentare, chiede proprio delle soluzioni. Non c’è una contraddizione?

“È una distinzione fondamentale. Un affitto insostenibile richiede risposte materiali e politiche. L’ascolto non paga una stanza. Il libro interroga, però, ciò che accade prima: chi può dire che una situazione è diventata insopportabile? Deve già possedere un piano economico completo per essere preso sul serio? Si può riconoscere un’ingiustizia senza avere immediatamente tutti gli strumenti per rimuoverla. Le proposte sono necessarie, ma non possono diventare il biglietto d’ingresso per avere diritto di parola”.

Che cosa cambia quando questo disagio arriva in piazza?

“Può cambiare il significato stesso di ciò che si vive. Finché resto solo, posso pensare di essere incapace: non guadagno abbastanza, non riesco a studiare e lavorare insieme, dipendo ancora dalla mia famiglia. Nell’incontro con altri scopro che quella fatica attraversa molte esistenze. Si apre allora la possibilità di interrogare le condizioni comuni. È il passaggio che affronto nel sesto capitolo: il lamento può contribuire alla nascita di un soggetto collettivo. Persone prima isolate cominciano a riconoscersi, a discutere, a rivendicare”.

Non rischiamo però di leggere ogni protesta giovanile come un segno positivo? Anche una piazza può semplificare e diventare intollerante.

“Certamente. La piazza non garantisce, da sola, né la qualità delle idee né quella dei legami. Un movimento può aprire uno spazio di parola, ma può anche chiedere adesione, cancellare le differenze, affidarsi a un capo che promette di spiegare tutto. Nel libro questa ambivalenza è presente. La questione è capire se il legame collettivo consente alle persone di pensare e prendere parola, oppure richiede loro di ripetere una risposta già pronta. Anche chi contesta il potere deve poter tollerare il dissenso al proprio interno”.

Rimane il dubbio più immediato: dove finisce il lamento legittimo e dove comincia il vittimismo?

“Partirei da una cautela: aver subito un’ingiustizia non significa essere vittimisti. Quella parola può diventare un modo molto rapido per screditare chi protesta. Il rischio che discuto nel libro emerge quando la sofferenza occupa tutto lo spazio dell’identità, fino a rendere difficile immaginarsi in una condizione diversa. Il lamento conserva una possibilità generativa quando permette di costruire legami, comprendere ciò che accade, aprire alternative. Ma questo passaggio richiede anche interlocutori e condizioni reali: non possiamo chiedere a chi subisce un’ingiustizia di uscirne soltanto cambiando atteggiamento”.

Che cosa vorrebbe lasciare a un giovane lettore di “Elogio del lamento”?

“La possibilità di interrogare la propria fatica senza vergognarsene immediatamente. Prima di chiedersi “che cosa non funziona in me?”, può essere necessario domandarsi “che cosa mi viene chiesto di sopportare?”. Da lì può cominciare un percorso personale, una conversazione, talvolta una protesta. Il lamento non contiene già la risposta. Può però dare voce a una domanda che, fino a quel momento, ciascuno credeva di dover tenere per sé”.

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