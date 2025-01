“Pink Floyd Symphony” ai 4 Mori per sostenere la casa famiglia Bhalobasa

Appuntamento sabato 1 febbraio alle 21. Nel programma della serata spiccano quindici tra le più celebri canzoni dei Pink Floyd in versione orchestrale

Un bell’evento musicale di solidarietà, promosso da Bhalobasa Odv in collaborazione con l’Accademia Musicale Pontedera, per sostenere la Casa Famiglia Bhalobasa, a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, che accoglie bambini molto piccoli, rimasti completamente soli. È questo quanto andrà in scena sabato 1° febbraio alle ore 21 al Teatro 4 Mori con il titolo di “Pink Floyd Symphony”. “Nel programma della serata – spiega il vicepresidente di Bhalobada Matteo Ferrucci – spiccano quindici tra le più celebri canzoni dei Pink Floyd in versione orchestrale, con gli arrangiamenti di Lorenzo Petrizzo e Francesco D’Agostino e le voci soliste di Andrea Volpi, Elena Nencetti e Celeste Di Stefano. Qualcosa di veramente unico per un obiettivo solidale notevole: supportare alcuni piccolissimi che, in un contesto sociale drammatico come quello del Congo che attraversa di continuo guerriglie e saccheggi, perdono i genitori, ma anche tutti i cari delle proprie famiglie, e hanno bisogno praticamente di tutto: dal cibo, ai prodotti per l’igiene, fino ai giusti insegnamenti per socializzare”.

Lo spettacolo, dell’Orchestra Stefano Tamburini diretta dal Maestro Giovanni Sbolci, è arricchito dall’interazione immersiva con i video proiettati su un ledwall e appositamente realizzati per lo show. Il coordinamento generale dello spettacolo è curato dal Maestro Luigi Nannetti, direttore artistico dell’Accademia. “Bhalobasa – prosegue Ferrucci – in lingua bengalese significa “amore”, spirito con il quale portiamo avanti questo e molti altri progetti in giro per il mondo. Vedremo dove ci porterà il 2025, anno che, con questo bellissimo concerto solidale, inizia davvero sotto i migliori auspici. Vi aspettiamo, invitate tutti coloro ai quali volete bene, perché le cose belle e solidali vanno condivise, e questo è sicuramente l’amore più grande”.

Prezzo dei biglietti 18 € (più prevendita di 2€) acquistabili online sulla piattaforma Webtic. Per ulteriori informazioni: [email protected] oppure www.bhalobasa.it.

