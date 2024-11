“Pinocchio” al Villaggio di Natale di Villa Fabbricotti

La magia del Natale incontra la fiaba di Collodi. Sabato 30 novembre alle 15, la splendida cornice di Villa Fabbricotti a Livorno ospiterà uno speciale appuntamento natalizio: lo spettacolo teatrale Pinocchio, organizzato dall’Associazione ALCAT “La Svolta di Bim Bum Bè”. Inserito nel suggestivo Villaggio di Babbo Natale, l’evento si propone di regalare un pomeriggio indimenticabile per grandi e piccini.

Il racconto di Pinocchio, celebre capolavoro di Carlo Collodi, prenderà vita attraverso una rappresentazione teatrale coinvolgente, ricca di emozioni e di insegnamenti. L’atmosfera incantata del Villaggio di Babbo Natale, tra decorazioni, luci e profumi delle feste, farà da sfondo ideale a questa interpretazione della fiaba che da sempre affascina generazioni di lettori e spettatori.

Lo spettacolo si inserisce nel programma delle iniziative natalizie della città, pensate per un pubblico di tutte le età. Mentre i bambini si lasceranno trasportare dalla magia del burattino che sogna di diventare un bambino vero, gli adulti potranno rivivere l’incanto di una storia che parla di crescita, coraggio e speranza. Un’occasione unica per condividere momenti di gioia e cultura durante il periodo più magico dell’anno.

La partecipazione è un’opportunità per immergersi nello spirito natalizio e trascorrere un pomeriggio diverso, tra teatro e tradizioni.

