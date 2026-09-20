Pinocchio torna al Nuovo Teatro delle Commedie

Un viaggio itinerante e coinvolgente tra gli spazi del teatro, dove grandi e piccoli incontreranno Geppetto, il Gatto e la Volpe, il Grillo Parlante, la Fatina e tutti i protagonisti della celebre storia di Carlo Collodi, in occasione dei 200 anni dalla nascita dello scrittore

Torna in scena da venerdì 25 settembre a domenica 4 ottobre al Nuovo Teatro delle Commedie, Pinocchio, storico lavoro della compagnia Pilar Ternera/NTC con testo e regia di Francesco Cortoni, che dal 2014 accompagna gli spettatori e le spettatrici in un suggestivo viaggio nel mondo di Collodi. Pinocchio è la storia di un viaggio e proprio da questa dimensione parte l’idea di Francesco Cortoni: per parlare di Pinocchio non si può stare fermi. Pinocchio non può stare fermo: scappa dalla scuola, scappa dai carabinieri, viene riacciuffato, riparte ancora. È continuamente in movimento e chi assiste allo spettacolo non può che seguirlo per essere partecipe delle sue tante avventure. Pinocchio è uno spettacolo tout public, particolare e distintivo per il suo grande allestimento, nel quale tutti gli spazi, teatrali e non, del Nuovo Teatro delle Commedie si trasformano nel mondo fantastico del celebre burattino. Geppetto, il Gatto e la Volpe, il Grillo Parlante, la Fatina e tutti gli altri personaggi accompagnano gli spettatori in un percorso picaresco, divertente, a tratti terrificante, ma anche meraviglioso e formativo. La forza dello spettacolo sta nella volontà di non tradire l’essenza del romanzo di Collodi. Il testo, la drammaturgia e le caratterizzazioni dei personaggi restano profondamente aderenti all’originale. La ricerca si è concentrata, invece, sulla scelta delle musiche, che alternano la classica a sonorità dark e contemporanee, su una profonda cura della recitazione e della costruzione delle suggestive ambientazioni. È proprio questa attenzione a rendere Pinocchio una proposta rivolta non soltanto ai bambini, ma a un pubblico di famiglie, capace di coinvolgere anche genitori e nonni e di riportare alla memoria immagini e ricordi dell’infanzia. Anche quest’anno lo spettacolo riunisce il nucleo storico della compagnia Pilar Ternera e altri attori e attrici del territorio toscano, secondo una modalità di lavoro che da anni caratterizza le produzioni della compagnia. In scena Matteo Ceccantini, Silvia Lemmi, Elisa Ranucci, Marco Fiorentini, Carlo Salvador, Davide Niccolini, Luca Salemmi e Alberto Ierardi. Nel cast anche i bambini e le bambine dell’Accademia dei Piccoli*, la scuola di teatro dai 5 ai 14 anni creata da Pilar Ternera nel 2012. Pinocchio è infatti uno dei lavori che meglio rappresentano il percorso che Pilar Ternera porta avanti sul territorio: l’attenzione all’infanzia, la formazione, il coinvolgimento della comunità e una dimensione di compagnia teatrale che mette in relazione artisti, generazioni ed esperienze diverse. L’edizione di quest’anno cade inoltre in una ricorrenza particolare, nel 2026 si celebrano i 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi. Un anniversario che accompagna il ritorno di uno spettacolo che da oltre dieci anni rinnova, ogni stagione, l’incontro con il suo burattino e con un racconto entrato nell’immaginario di generazioni diverse. Proprio per la natura itinerante dello spettacolo, che porta il pubblico a muoversi nei diversi spazi del teatro, il numero di spettatori per ogni replica è limitato. Per questo sono previste numerose repliche: il 25 e 26 settembre alle ore 17.00 e 20.45, il 27 settembre alle 15.45 e 18.15, e il 2, 3 e 4 ottobre alle 17.00 e 20.45.

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