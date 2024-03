Pio e Amedeo a Livorno per il loro spettacolo al Goldoni

Pio e Amedeo con lo staff di Melafumo (Daniele in basso, Sara, Gaia, Simone e Nicola) che ringraziamo per la disponibilità

Pio e Amedeo sono in città in vista dello spettacolo Felicissimo Show al Goldoni di domenica 17 marzo e oggi, a sorpresa, hanno pranzato a Melafumo che ha poi pubblicato una foto sulla propria pagina Instagram. “Ci hanno conquistato – fanno sapere dal ristorante, che ringraziamo per la disponibilità – Sono stati bellini da morire, stra carini e stra complimentosi. Dopo pranzo sono rimasti un po’ qui con noi prima di salutarci”.

