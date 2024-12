Pista del ghiaccio, arrivano gli spettacoli per i più piccoli

Foto Andrea Dani

Pincopallino, Le bolle di Christian, elfo Max, truccabimbi, The Joyful Gospel Ensemble e molto altro. Da giovedì 19 dicembre attività di spettacolo e proposte che guardano prima di tutto al divertimento dei più piccoli

La Pista del ghiaccio “Livorno on ice”, il cui allestimento in piazza della Repubblica è stato curato da Fondazione LEM per il Comune di Livorno, si arricchisce dal 19 dicembre pomeriggio – orario giornaliero 16.30 /18.30 – con attività di spettacolo e proposte che guardano prima di tutto al divertimento dei più piccoli. Domani, giovedì, si comincia con Le bolle di Christian e il divertimento assicurato dalle sue leggerissime creazioni di sapone. Venerdì 20 dicembre, avventure e divertimento grazie alla magica atmosfera creata dal Cannone di Fumo dell’elfo Max. Sempre venerdì sarà allestita una postazione face painting e truccabimbi con tatuaggi glitter e normali per i maschietti, extension e capelli colorati e beauty salon per bambini. Lunedì 23 dicembre è in calendario l’incontro-concerto con The Joyful Gospel Ensemble… Aspettando il Natale, mentre per il giorno della Vigilia del 24 dicembre è prevista l’esibizione dal titolo Let’s dance at Christmas: performance di danze urbane a cura di Artedanza, diretta da Valeria Delfino, una scuola che dal 2003 presenta proposte di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop. In Piazza della Repubblica saranno presentate le coreografie di Lisa Brasile e Laurent Minatchy interpretate dai giovani allievi del settore hip hop della scuola. Per il giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre, l’Elfo divertirà i bambini coinvolgendoli in tante attività di clownerie. Venerdì 27 dicembre tornerà Il Cannone di Fumo, mentre lunedì 30 sarà in piazza Il CarrElfo delle bolle di sapone con Enrico Pellegrini “Pincopallino”, un elfo giocherellone ed ama vedere grandi e piccini felici, ed è partito da molto lontano con il suo “Carrelfo”, precisamente dalla foresta del Chapa-Chapa per donare a tutti la sua magia. Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio chiudono le proposte di animazione in Piazza della Repubblica Le Bolle di Christian. La Pista di pattinaggio resterà aperta fino a venerdì 10 gennaio con orario 10.00 – 24.00 nei giorni feriali e 9.00 – 01.00 nei festivi. Sono a disposizione di tutte le scuole ingressi all’area di pattinaggio a 4 euro da utilizzarsi in orario scolastico nei giorni feriali. La cifra copre le mere spese assicurative. I biglietti saranno disponibili direttamente in loco senza bisogno di prenotazione. Oltre alla Pista del ghiaccio, Fondazione LEM ha curato anche l’installazione del Villaggio di Natale in Piazza della Repubblica. Inoltre, si è occupata dell’affidamento per l’installazione della luminaria cittadina ed organizzato i festeggiamenti di Capodanno alla Terrazza Mascagni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©