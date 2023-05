Più di 800 scout in festa a Villa Corridi per il centenario

Potete aprire la gallery cliccando sul bottone sopra al titolo

Domenica 7 maggio più di 800 scout giovanissimi, giovani, adulti e capi si sono trovati in Villa Corridi per festeggiare la loro presenza da oltre 100 anni nella città di Livorno

Ed ancora un pezzo di strada percorsa dagli Scout Cattolici a Livorno. Domenica 7 maggio più di 800 scout giovanissimi, giovani, adulti e capi si sono trovati in Villa Corridi per festeggiare la loro presenza da oltre 100 anni nella città di Livorno. Ognuno di loro ha vissuto, secondo il metodo delle rispettive età, parte della giornata nelle varie parti del parco per poi ritrovarsi insieme il pomeriggio. Preziosi gli interventi delle autorità di Livorno, Guasticce e Rosignano che hanno sottolineato ai ragazzi l’importanza della loro presenza e invitato i capi a “giocare ancora il magnifico gioco dello Scoutismo” per aiutare a crescere buoni cittadini, responsabili delle proprie scelte. Il Vescovo Monsignor Giusti ha celebrato la Santa Messa invitandoci a guardare i magnifici alberi della villa che ci ospitavano “gli alberi guardano in alto, ragazzi: fate come loro!“. Così si è rivolto ai presenti seduti in terra mentre la consacrazione avveniva su un tavolo costruito per la giornata dagli stessi Scout. Natura, giochi, premiazioni, incontri, sorrisi e risate sono stati coronati dalla presenza di chi ha veramente fatto la storia dell’AGESCI (Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani) nata dalla fusione dell’AGI (Associazione Guide Italiane) con l’ASCI (Associazione Scoutistica Cattolica V Italiana). Alla Santa Messa hanno, infatti, partecipato Attilio ed Annagrazia Favilla: Attilio, figura portante dello Scoutismo livornese che ha poi ricoperto numerosi incarichi associativi ad ogni livello fino ad arrivare ad essere Capo Scout d’Italia, e Annagrazia, anche lei devota allo Scoutismo livornese e non solo, essendo stata Incaricata Nazionale della Branca Guide ed Esploratori. Con la loro presenza hanno fatto di questa giornata una pagina di storia presente di uno Scoutismo che vive ancora con lo stesso spirito di 100 anni fa: fare il bene dei ragazzi.

Condividi: