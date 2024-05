Più di 800 visitatori alla mostra Photosilos

Grande soddisfazione da parte di Lorenzo Riposati: “Il Silos Granario non ha mai visto così tanta affluenza come oggi! Replicheremo presto!”. Soldout tutte le visite guidate all’interno del Silos Granario e al Terminal Crociere per ammirare la nuova parete archeologica. Tutti i nomi

Un grande evento, quello di sabato 4 maggio, che ha visto la partecipazione di oltre 800 persone in un solo giorno a Photosilos. Soldout anche tutte le visite guidate all’interno del Silos Granario e al Terminal Crociere per ammirare la nuova parete archeologica. Francesca, di Guide Labroniche, dichiara di aver raggiunto, in neanche due ore, più di 140 iscritti. Grande soddisfazione anche per la Coopertiva Agave e per la stessa Porto Immobiliare. L’evento proposto da Lorenzo Riposati, amministratore unico di Porto Immobiliare srl. ha avuto quindi un grande successo. Una formula che ha funzionato pienamente e che ha attratto un’affluenza quasi inaspettata di visitatori. Un connubio tra fotografia, musica e visite guidate che ha dato vita ad una giornata davvero indimenticabile. Il contesto espositivo del Silos ha permesso di valorizzare le fotografie delle tre mostre (PhotoSilos, Silos Soul e Silos Storico) coinvolgendo particolarmente gli spettatori che sono stati trasportati in un ambiente decisamente inusuale: un ampio spazio, con una moltitudine di altissime colonne bianche e finestre con vista sul nostro splendido mare. Un allestimento come una grande installazione: più di 100 fotografie sospese in aria, avvolte dalla sonorizzazione creata da Giacomo Guerrini che ha accompagnato tutto l’evento con i suoi suoni “berlinesi”. Sono state poi trasmesse le videoproiezioni delle fotografie su due maxi schermi e sono state osservate con grande interesse e attenzione dai visitatori.

La premiazione dei partecipanti al concorso “PhotoSilos” infine ha rappresentato un momento di grande entusiasmo per tutti quanti, applausi e molta euforia per la consegna dei premi. Lorenzo Riposati di Porto Immobiliare, Francesca Morucci dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Annalisa Gemmi curatrice della mostra ed Edoardo Damari di Livorno nonstop hanno infatti consegnato dei rari volumi inerenti il Silos Granario e un volume edito da Luigi Angelica.

Ai primi tre classificati, Laura Bolognesi, Andrea Benassi e Claudio Citti sono stati regalati ben due libri inerenti il Silos, tra cui il raro cofanetto “Il Centenario del Silos di Livorno”.

Fino al decimo classificato il libro di Luigi Angelica “Livorno, Attraverso le vie dell’acqua”. Di seguito i nominativi: Roberto Bazzuoli, Laura Plataroti, Riccardo Bonaccorsi, Lorenzo Marzuoli, Martina Corradi, Oscar Stasi e Rita Bolzonella.

Per tutti gli altri partecipanti un volume di Livorno edito da nuovi studi livornesi:

Benedetta Cherici, Carolina Romani, Vito Manfrè, Roberto Fossi, Marzia Bandoni, Luca Misuri, Andrea Gasparri, SandraStella Gimigliano, Laura Bartolini, Veronica Socci, Giulia Corsetti, Susanna Pignatelli, Maddalena Tattanelli, Federica Barghigiani, Gabriele De Santis, Paolo Barontini, Claudio Migliori, Giorgio Zalum, Eleonora Salvadori, Barbara Bianchin, Fabio Bellini, Luisa Bertolini, Andrea Vadacca, Gabriele Giorni, Anna Bernardoni, Riccardo Bonaccorsi, Martina Chiappari, Veronica Capperi, Ilaria Manente, Virginia Florenzani, Simone Mantia, Massimo Brachini, Francesca Rossi, Giacomo Guerrini, Marina Ciriaci, Martina Corradi, Ilaria Balestri, Michela Piccinotti, Carlo Damari, Silvia Casini, Franco Mantia, Francesca Filiberto, Roberta Razzauti, Arianna Nosellotti, Roberto Giannattasio, Debora Marazzato, Alessandra Tocci Bomarsi, Silvia Ribechini, Bianca Tomer, Monica Baldi, Eliana Simoni, Aldo Petrini, Donatella Bini, Maria Pascarella, Catia Beni, Rita Bolzonella, Paolo Damari, Nicola Martelloni, Marco Mainardi e Eleonora Commone. Fotografie di Marco Grassi, Laura Bolognesi e Andrea Dani

Condividi:

Riproduzione riservata ©