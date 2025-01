“Più sordi di me” al Centro Artistico Il Grattacielo

“Più sordi di me" di e con Giuditta Cambieri e Argentina Cirillo. Quando? Il 22 febbraio alle 19 al Centro Artistico Il Grattacielo di Livorno. Uno spettacolo che altro non è che alcune riflessioni tragicomiche a km 0 sulla sordità degli udenti

“Più sordi di me” di e con Giuditta Cambieri e Argentina Cirillo. Quando? Il 22 febbraio alle 19 al Centro Artistico Il Grattacielo di Livorno. Uno spettacolo che altro non è che alcune riflessioni tragicomiche a km 0 sulla sordità degli udenti. “Tra finti sordi e sordi veri chi è più sordo del pianto della terra ormai inquietante?”.

Uno spettacolo che mescola risate, emozioni e riflessioni, offrendoti l’opportunità di scoprire una nuova prospettiva del mondo. Preparati a vedere con gli occhi, sentire con il cuore e ridere come non mai.

Sarà garantito il servizio di interpretariato in LIS.

Info e prenotazioni: [email protected]; 3407550530

Condividi:

Riproduzione riservata ©