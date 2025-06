“Pizzaballa : la figurina introvabile” il 25 giugno a Villa Trossi

Continua la stagione spettacoli Estate a Villa Trossi con una produzione di teatro divertente firmata da Massimo Volpi.

Torniamo indietro nei magici anni ’60, gli anni del boom economico, e delle nuove idee imprenditoriali. Una famiglia di imprenditori attivissimi fu la Ditta emiliana Panini. Tutto nacque dalla felicissima intuizione dei fratelli Panini di Modena che nel 1961 presentarono il loro primo album delle figurine dei calciatori. Il successo tra gli adolescenti fu enorme. In pratica non esisteva bambino maschio che non l’album raccoglitore. L’autore ed interprete Massimo Volpi dice : “Ero “bimbo” proprio in quegli anni e naturalmente “la febbre” contagiò anche me. L’apertura a sorpresa di decine e decine, per non dire centinaia di “bustine” era una enorme soddisfazione psicologica. E acquistate con i soldi di nonno, (che voleva fare felice il nipotino), aperte con gioia, scelte e incollate.’ ‘Crescendo mi sono innamorato della scrittura e a un certo punto della mia vita decisi che era giunto il momento di scrivere e preparare un testo teatrale. E quando si è trattato di prendere foglio e penna ricordai allora di una figurina che da bimbo fece impazzire me e tutti i miei coetanei che facevano la raccolta delle figurine. La figurina in questione era quella del portiere dell’Atalanta Pierluigi Pizzaballa. Successe che era praticamente introvabile. Nessuno ma proprio nessuno era mai riuscito non solo a trovarla in una bustina, ma neanche a vederla. Un mistero. Quella figurina introvabile divenne leggenda e modo di dire : “E’ più facile trovare la figurina di Pizzaballa che te al lavoro”…”Pizzaballa in confronto a te era sempre presente”…e così via… Mi venne allora l’idea di scrivere un piccolo romanzo su quella figurina. “Pizzaballa ti odio” vide la luce anni fa ed ebbe un enorme successo. Ritornò alla mente di molti quel fatto e i ricordi si accavallarono. Dove potevo ambientare il romanzo ? Ovvio a Livorno. Dall’ultimo giorno dell’anno 1964 fino al febbraio 1965 questo ragazzino, che poi sarei io, è ossessionato da Pierluigi Pizzaballa.’ Cosa di meglio di un monologo per raccontare questa affascinante storia? E’ così che nasce “Pizzaballa, la figurina introvabile”. ‘Mi è piaciuta l’idea di riproporre teatralmente quello che a suo tempo faceva parte del mio libro. Pierluigi Pizzaballa ancora una volta faceva parlare di sè, l’introvabile Pizzaballa, portiere dell’Atalanta. Il mistero della sua figurina. Per la stesura del libro prima e del monologo poi contattai Pierluigi, grande portiere e squisito uomo che non si è fatto pregare di consigliare, puntualizzare e soprattutto chiarire e svelare. Si svelare il mistero della sua figurina. Ognuno aveva la sua verità, ma una sola è la verità. A me l’ha svelata direttamente Pierluigi Pizzaballa.

Volete saperla? Il 25 giugno nello splendido scenario di Villa Trossi a Livorno, vi svelerò l’arcano’.

VILLA TROSSI , VIA RAVIZZA 76 – LIVORNO

INIZIO SPETTACOLO ORE 21,30

PRENOTAZIONI ANCHE CON MESSAGGIO WHATSAPP AL NUMERO 338 52081221

INGRESSO EURO 12,00

