Placido, Morante, Benvenuti, Ruggeri e i Nomadi, la super estate della Fortezza Vecchia

Dalla musica d’autore al grande cinema, dai comics ai nomi storici dello spettacolo: 150 appuntamenti per un’estate da record in una suggestiva cornice tra cultura, comunità e visione. Il programma completo

di Giulia Bellaveglia

Prende ufficialmente il via la stagione estiva della Fortezza Vecchia. Un’edizione che si preannuncia come la più ricca e variegata di sempre con ben 150 serate tra spettacoli, concerti, proiezioni cinematografiche ed eventi culturali (clicca qui per leggere il programma completo) a partire da sabato 31 maggio e fino a sabato 30 settembre. “Un punto di eccellenza nell’offerta culturale della città – afferma il sindaco Luca Salvetti -, frutto di una sinergia importante tra istituzioni pubbliche e soggetti privati”. A confermarlo anche Francesca Morucci, capo area promozione dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale. “Dodici anni fa – dice – sembrava impossibile realizzare eventi in questo luogo. Oggi è un punto d’ingresso e incontro tra città e porto, uno spazio vivo per cittadini e turisti”. Luca Menicagli, direttore della programmazione e patron storico della struttura, ha parlato della rassegna come di un vero e proprio progetto collettivo. “Siamo solo il collante tra le tante anime artistiche di Livorno – spiega -. I tre palchi ospiteranno tutto il panorama culturale, da Enrico Ruggeri (giovedì 10 luglio) ai Nomadi (mercoledì 14 settembre), da Maurizio Lastrico (martedì 9 agosto) ai leggendari Trammps (domenica 27 luglio)”. Particolare attenzione è stata dedicata anche al cinema. Michele Placido (lunedì 14 luglio), Laura Morante (lunedì 30 giugno) e Alessandro Benvenuti saranno tra gli ospiti del decennale della storica manifestazione “Sguardi in Fortezza”. Un altro momento clou sarà l’esordio di “Livorno Play Comics”, evento ideato dalla cartoon cover band Stereocomics con la direzione artistica di Michele Ammanati e Luca Massei di Radio Incontro. Un’intera giornata, domenica 8 giugno, tra musica, cosplay, area games e stand a tema che porteranno lo spirito di Lucca Comics in formato pop nella cornice storica della Fortezza. “Rendere sostenibile e vivo questo luogo straordinario richiede impegno, costanza e visione – conclude Sandro Giacomelli, fondatore di Leg, storico partner della rassegna -, ma vedere il risultato è la più grande soddisfazione”. La Fortezza Vecchia si conferma quindi cuore pulsante di una Livorno viva, accogliente e sempre più attrattiva.

