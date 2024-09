“Plasil”, spettacolo in Fortezza Vecchia

Lo spettacolo “Plasil” della compagnia teatrale pisana Il Nome della Compagnia, rimandato la scorsa settimana a causa del mal tempo, va finalmente in scena il giorno 19 Settembre alle ore 21.00, presso la Fortezza Vecchia di Livorno

Una compagnia teatrale che, in collaborazione con la associazione AIPD di Pisa, diretta dai registi Lamberto Giannini e Irene Morini e accompagnati dall’aiuto regia di Valentina, fonda le sue radici cinque anni fa. Tramite il suo lavoro incessante, tenta di esaltare la bellezza che si cela dietro la disabilità in tutte le sue forme, quali il corpo ed il suo uso dionisiaco, il contatto e la messa in scena dell’handicap in modo ironico e grottesco. Questa volta, Il Nome della Compagnia, si spinge verso un tentativo artistico che volge il suo interesse ad un mondo che molto spesso il soggetto tende ad ignorare, ovvero il mondo della paura. Il regista Lamberto ci spiega che, riprendendo il concetto Epicureo del quadrifamaco, anche il teatro è un tetrafarmaco. Per mezzo dell’arte teatrale l’uomo è spinto ad abbandonare quelle che sono le paure più importanti quali la paura della morte, del dolore, del giudizio di un Dio o del giudizio di altri, ed è proprio attraverso questo concetto che emerge il titolo dello spettacolo: Plasil, ironicamente pronunciato alla Livornese “Plasille”. L’idea che ne sta alla base è che l’uomo sia indotto a ricorrere a farmaci per alleviare i propri traumi, tralasciando quelle che si possono definire “terapie naturali” ovvero il semplice stare insieme, condividendo, creando con l’altro, così da percepirsi e percepire il gruppo che lo circonda quasi come un Dio, in quanto partendo dal niente si riesce a generare un qualcosa in cui credere fortemente. Questo è l’obiettivo che ormai da cinque anni questa compagnia teatrale si pone, giocandosi tutto tra momenti comici, romantici, testi poetici e grotteschi, tra musica e movimenti, rimanendo fedele all’idea che la sua ricerca altro non è che un pretesto per fare teatro. Ecco che i trentacinque attori che caratterizzano la compagnia, vi aspettano nella suggestiva atmosfera che colora la Fortezza Vecchia di Livorno, il giorno 19 Settembre alle ore 21.00, ingresso gratuito con offerta libera.

