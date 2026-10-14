“Playlife… giochiamo insieme?”, la mostra fotografica di Simona Viscioni

Dal 17 al 31 ottobre 2026 la mostra a cura dell’antropologo Marco Aime Inaugurazione sabato 17 ottobre, ore 17.30

In un mondo sempre più connesso, quanto spazio rimane per il gioco, il contatto e le relazioni autentiche? È da questa riflessione che prende forma Playlife… giochiamo insieme?, la mostra fotografica di Simona Viscioni, ospitata dal 17 al 31 ottobre 2026 negli spazi della Galleria Extra Factory di Livorno, a cura dell’antropologo e scrittore Marco Aime.

Il progetto affronta uno dei temi più attuali e controversi della contemporaneità: il rapporto tra adolescenti e tecnologia, tra esperienze vissute e dimensione virtuale, tra il bisogno di relazione e il rischio dell’isolamento, ma anziché concentrarsi esclusivamente sulle conseguenze della dipendenza digitale, Viscioni sceglie di rivolgere lo sguardo a ciò che rischiamo di dimenticare: la semplicità del gioco condiviso, la libertà del corpo, il piacere di incontrarsi senza la mediazione di uno schermo.

La fotografia diventa così uno strumento di riflessione sulla nostra quotidianità e sui cambiamenti che attraversano le nuove generazioni. Le immagini suggeriscono la possibilità di riscoprire gesti ed esperienze apparentemente elementari, restituendo centralità alla dimensione fisica, spontanea e collettiva delle relazioni.

«Il corpo, la sabbia, il gioco. Si potrebbero riassumere con queste tre parole le immagini di Simona Viscioni. Immagini che diventano rivoluzionarie perché riguardano un passato che potrebbe diventare futuro», osserva il curatore Marco Aime, individuando nel progetto un richiamo a esperienze che appartengono alla memoria comune, ma che conservano un significato profondamente attuale.

Di origini marchigiane, Simona Viscioni si forma all’Università di Macerata e matura un’esperienza internazionale a Londra, a contatto con la scena creativa della moda. Dal 2013 vive a Milano, dove approfondisce il proprio percorso fotografico lavorando al fianco del fotografo Andrea Piunti. Nel 2024 fonda lo studio VisualPark, dedicato alla produzione di contenuti fotografici e video. Parallelamente sviluppa una ricerca autoriale caratterizzata da un linguaggio intimista e da una particolare attenzione alle tematiche sociali.

La mostra si inserisce in questo percorso come un invito a interrogarsi non soltanto sul rapporto dei più giovani con gli strumenti digitali, ma anche sul significato che attribuiamo oggi al tempo condiviso, alla presenza e alla possibilità di costruire relazioni. Promossa da Tessere Fine Art e dall’Associazione Culturale Alisea, sarà inaugurata sabato 17 ottobre alle ore 17.30 presso Extra, in via della Pina d’Oro 2, angolo piazza della Repubblica a Livorno.

INFORMAZIONI

PLAYLIFE…giochiamo insieme?

17 – 31 ottobre 2026

Inaugurazione: sabato 17 ottobre, ore 17.30

Orari: 10.00–12.00 | 17.30–19.30 (chiusa la domenica mattina e il martedì)

Ingresso libero

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