Podio per la band livornese DiesAnEra alla Metal Battle del Wacken Open Air

La band livornese si è aggiudicata la vittoria in Italia a maggio battendo le altre otto band in gara e ha avuto accesso garantito alla finale in Germania al più grande festival metal del mondo

1600 km di macchina per raggiungere il “terreno sacro” del Wacken Open Air, per suonare 4 brani tratti dal loro ultimo album “Grudge” davanti a 40 giurati e al pubblico della Metal Battle.

Si aggiudicano il 5° posto, portando l’Italia sul podio.

Nella cittadina di Wacken, nel nord della Germania si è appena conclusa la 32esima edizione del Wacken Open Air, il più grande festival di genere Metal al mondo, ambito da tutti i musicisti del settore e visitato ogni anno da circa 75.000 spettatori che riempiono letteralmente l’ “Holy Ground” (terreno sacro).

Ogni anno il festival batte il record di biglietti venduti in minor tempo: quest’anno si sono registrati 80.000 biglietti venduti.

All’interno di questa compagine la Wacken Foundation ha dato vita alla Metal Battle. Il contest è attivo in tutto il mondo: le band si affrontano prima nelle loro Nazioni ed i vincitori volano diretti alla finalissima, che quest’anno si è svolta tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto sul W.E.T. Stage e sul HEADBANGERS Stage.

Sembrava buttar male quest’anno, a causa delle condizioni critiche del tempo e della bomba d’acqua caduta nei primi giorni che ha creato un pantano problematico. I comunicati non erano rassicuranti, si è dovuto interrompere l’arrivo dei mezzi a motore nel campeggio e poi l’accesso al festival stesso.

L’alta capacità di problem solving tedesca, ed in particolare del team del W:O:A, ha fatto sì che in breve tempo la situazione fosse nuovamente accessibile, ma a capacità ridotta di persone, mezzi e tende in campeggio.

La stessa Metal Battle il primo giorno ha subito un ritardo di 2 ore, provocando la cancellazione di 4 band in gara e lo slittamento di altre 3 band alla sera stessa.

I Diesanera hanno suonato i loro venti minuti giovedì 3 agosto alle 13.30 davanti al pubblico del Wacken e in diretta mondiale live stream sui canali ufficiali di Wacken Open Air: Magenta Music e Live Nation.

Venerdì 4 agosto tutte le band della Metal Battle si sono ritrovate nella Press Room dell’area V.I.P. per ascoltare i risultati.

Il podio è a cinque livelli, con premi in ascesa: dai 1.000€ del 5° posto fino ai 5.000€ del 1° posto con premi di vari sponsor.

Quest’anno più di trecento band hanno partecipato alle Metal Battle sparse per il mondo e solo al Wacken si sono affrontate 30 band.

I primi ad essere invitati a salire sul podio sono stati proprio i nostri Diesanera che si sono aggiudicati il quinto premio mondiale!

Un risultato grandissimo, tanto sperato e desiderato che finalmente diventa realtà e che rappresenta un orgoglio per l’Italia stessa e per il genere metal.

DiesAnEra

– Valerio Voliani (voce)

– Ilario Danti (chitarra)

– Matteo Langella (basso)

– Yuri Giannotti (chitarra)

– Emilio Simeone (batteria

