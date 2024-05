Poesia di quartiere, inaugurato il murale al parchino di via della Cappellina

Nella foto principale da sinistra Libera Capezzone e l'artista Ninjart

Realizzata da Ninjart, l'opera "La vita va presa per la vita" è stata completata dagli abitanti attraverso il posizionamento del muschio nelle lettere finali VITA e dalle signore del quartiere con la realizzazione delle aiuole. Dopo l'inaugurazione, un brindisi-aperitivo e un po' di musica con il dj set di Dyami

Inaugurato nel parchetto di via della Cappellina, angolo via San Luigi, venerdì 24 maggio, il murale realizzato da Francesco “Ninjart” Spanò nell’ambito del progetto Poesia di quartiere promosso da Uovo alla Pop con il patrocinio del Comune di Livorno e con il contributo della cittadinanza. L’opera La vita va presa per la vita (verso scelto nel corso di un laboratorio poetico) è stata infatti completata dagli abitanti attraverso il posizionamento del muschio nelle lettere finali VITA realizzate nel legno, e dalle signore del quartiere con la realizzazione delle aiuole. Dopo l’inaugurazione, un brindisi-aperitivo e un po’ di musica con il dj set di Dyami. Uovo alla Pop ringrazia, si legge in un comunicato stampa, le preziose mani dell’artista Ninjart; Giorgio Restivo, il Buda, Common Place Genova per il lavoro con il legno, il fondo e il moss (muschio stabilizzato) di Lara Gallo, l’intenso lavoro delle poetesse estemporanee del laboratorio per la poesia e il circolo senegalese La Svolta per l’ospitalità del laboratorio. Infine, uno special “thanks” a chi si è sempre preso cura del parco e continuerà a farlo.

