“Polifonie dal Mondo”, domenica concerto a Palazzo Huigens

Sarà un'occasione unica per immergersi in un'atmosfera suggestiva dove la musica polifonica risuonerà tra le antiche mura di uno dei più affascinanti palazzi della nostra città. Alle 18.00 visita guidata del palazzo via Borra 35; alle 18:30 il concerto. Ingresso a offerta libera

Domenica 22 settembre ci sarà un concerto polifonico nello storico Palazzo Huigens nel cuore del quartiere Venezia, in via Borra 35, organizzato da coop Itinera, alle ore 18.00. Questo evento rappresenta un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera suggestiva, dove la musica polifonica risuonerà tra le antiche mura di uno dei più affascinanti palazzi della nostra città. La serata organizzata da coop Itinera e dal Coro Goccia di Voci offrirà un’esperienza musicale di alto livello e sarà un vero omaggio alla tradizione e alla bellezza artistica. Un viaggio affascinante tra le polifonie vocali del mondo, dall’Africa all’Est Europa fino ai Caraibi e al Sud America. Il cuore pulsante di questo concerto è dedicato ad Haiti, paese da sempre in lotta contro lo sfruttamento neoliberista occidentale e che oggi è ormai allo stremo. I canti di Haiti, plasmati sulle danze e sui ritmi del popolo Youruba dell’Africa Occidentale, invocano i Loa, spiriti del Voodoo… Wangol, Ezili, Batalà, Gede Nibo sono alcune delle divinità alle quali nei canti il popolo si rivolge. Danziamo e cantiamo in nome della speranza, della giustizia e della libertà! Danziamo e cantiamo per Haiti e per tutti i paesi vittima dell’oppressione! Goccia di Voci è un coro polifonico a cappella fondato nel 1996 da Oskar Boldre su territorio svizzero. Negli anni i cori sono diventati tre, dislocati in varie parti della Svizzera. Goccia di Voci propone un repertorio di world music, ovvero canti provenienti da varie parti del mondo (Africa, Caraibi, Est Europa etc). Un repertorio per curiosi e ricco di curiosità che suggerisce un ascolto che coinvolge spirito e corpo, intelletto e emozioni, trasmettendo la gioia e la felicità del canto.

A partire dal 2018 nascono i cori Goccia di Voci It a Lucca, Livorno, Pisa, Firenze, Bologna, Roma, fondati e diretti da Lorenzo Sansoni. Il repertorio è particolarmente divertente, stimolante e ricco di ritmo. Il coro è usato come una piccola orchestra timbrica: la voce è usata come strumento, spesso si inventano nuovi linguaggi fatti di colori vocali e tanto ritmo. In questo modo si crea un linguaggio che unisce anziché separare, creando ponti sonori tra le diverse culture musicali che sono un immenso patrimonio dell’umanità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©