Polo Scolastico Salesiano in festa per don Bosco, messa in Duomo con il vescovo

Appuntamento il 31 gennaio alle 9 nella Chiesa della Cattedrale

Il 31 gennaio alle 9 in Duomo, dopo lo stop imposto dalla pandemia, gli istituti Santo Spirito e Maria Ausiliatrice parteciperanno alla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo. Sono invitati anche ex alunni e tutti coloro che vorranno unirsi in preghiera

Il 31 gennaio alle 9, nella Chiesa della Cattedrale, il Polo Scolastico animerà una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Mons. Giusti per dire grazie a Dio per il dono di San Giovanni Bosco, padre, maestro, amico della gioventù e fondatore dell’Opera Salesiane, a cui gli Istituti Santo Spirito e Maria Ausiliatrice appartengono. Dopo lo stop imposto dagli eventi pandemici, i due Istituti gestiti dalla Figlie di Maria Ausiliatrice, da oltre cento anni presenti sul territorio livornese, si incontreranno per far festa al Santo dei Giovani; la Celebrazione vedrà partecipare gli alunni dalla Scuola Primaria alla Secondaria di Primo grado (circa 400) accompagnati da docenti, personale non docente, educatori, coadiutori. Sono invitati anche ex alunni e tutti coloro che vorranno unirsi in preghiera per tale occasione. La festa per bambini e ragazzi continuerà all’Istituto Santo Spirito con una mattinata di giochi.

Condividi: