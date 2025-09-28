Pontino e Scopaia, quartieri in festa

Il sindaco: "I quartieri sono tornati ad essere il motore della vita della nostra comunità"

Due quartieri, due feste. Quella organizzata tra gli scali e la zona Garibaldi dalla sezione nautica Pontino in occasione del Settembre GialloRosso e quella in piazza Europa organizzata dal Consiglio di Zona 4 e dai commercianti del quartiere. Le due feste sono state molto partecipate grazie alle tante iniziative proposte e hanno ricevuto l’apprezzamento del sindaco: “I quartieri sono tornati ad essere il motore della vita della nostra comunità. Dopo Antignano, Montenero, Shangai, Colline e Coteto, oggi le bellissime iniziative alla Scopaia e sul Pontino”.

