Pontino-San Marco, il quartiere si anima con “Libri in movimento”

Cliccate sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo

Dal 25 al 30 settembre una serie di presentazioni gratuite di testi di vario genere in alcuni spazi della zona. Ad aprire due delle serate saranno gli studenti del Conservatorio Pietro Mascagni con esibizioni di chitarra e flauto. Il programma completo

di Giulia Bellaveglia

Un vero e proprio itinerario letterario gratuito nel quartiere Pontino San Marco. È questa l’idea messa in piedi dal Comitato Pontino San Marco, in collaborazione con la libreria Libri di Daniela Barli Carboncini, il Conservatorio Pietro Mascagni e la Cantina reale teatrale la 12esima sedia, dal titolo “Libri in movimento” (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma).

L’iniziativa, in programma dal 25 al 30 settembre, propone una serie di presentazioni di testi di vario genere in alcuni spazi della zona. “La proposta – spiega Silvia Ghelardi del Comitato Pontino San Marco – nasce con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare le belle strutture qui presenti. Questo e tutti gli altri eventi che vengono spesso proposti grazie al lavoro dei volontari, sono una risorsa indispensabile per muoversi in questa direzione”.

“I libri che verranno presentati – precisa la titolare della libreria Daniela Barli Carboncini – sono stati scelti principalmente selezionando autori del territorio, sempre in un’ottica di valorizzazione degli abitanti. Come si intuisce facilmente dal titolo, per farlo abbiamo scelto più punti, evitando di coinvolgere un singolo luogo, allo scopo di creare una rete sociale sempre più grande ed efficiente”.

Per quanto riguarda invece la collaborazione con il Conservatorio Pietro Mascagni, alcuni studenti dell’istituto apriranno gli eventi di lunedì 25 (ore 21) e di mercoledì 27 con un variegato repertorio. “L’obiettivo della nostra scuola – commenta il maestro Giorgio Mirto – è quello di formare i ragazzi affinché possano poi concretizzare quello che studiano in occasioni reali. Questo è proprio uno di quei casi dove abbiamo scelto di proporli, per questa volta, con chitarra e flauto”.

“Da molti anni – aggiunge la presidente della Cantina reale teatrale la 12esima sedia Antonella Cenci – cerchiamo di operare in questo quartiere volendoci bene e provando ad allargare le nostre vedute. Non sempre è semplice, ma in questo caso sono state davvero tante ed inaspettate le risposte positive che abbiamo ottenuto”.

Condividi: