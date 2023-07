Porta a Mare, al via la 2ª edizione di Un Mare di Danza

Gabriele Giuntini, Fabrizio Cremonini, Gaia Lemmi e Susanna Del Moretto durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa

L'evento si articolerà in due serate (7 e 9 luglio entrambe con inizio alle 21) e vedrà protagoniste 9 scuole di danza sotto la direzione artistica di Gaia Lemmi. Cremonini: "Stiamo entrando in un periodo molto intenso per Porta a Mare, un periodo che culminerà con l’inaugurazione delle Officine Storiche prevista per metà settembre"

di Lorenzo Evola

Prosegue il ricco calendario estivo di eventi promosso dal Consorzio Porta a Mare con il patrocinio del Comune di Livorno. Ad inaugurare un mese di luglio all’insegna del talento sarà la seconda edizione di “Un Mare di Danza”, manifestazione incentrata sulla danza in tutte le sue variazioni stilistiche (classica, contemporanea, moderna e hip hop), che punterà a riconfermare il successo riscosso durante l’estate 2022. L’evento in programma il 7 e 9 luglio (entrambe le serata a partire dalle 21) – che vedrà la partecipazione delle principali scuole di danza di Livorno sotto la direzione artistica di Gaia Lemmi – garantirà alla danza quello spazio necessario per potersi esprimere a 360 gradi. Saranno due le serate da fissare in agenda:

Venerdì 7 luglio alle ore 21 si esibiranno i ballerini delle prime sei scuole che hanno aderito all’iniziativa: Abc Danza, Areadanza, Artedanza, Eden, Eimos Centro Formazione Danza e Kokoro Performance Studio. Durante la serata sarà inoltre prevista un’esibizione di flamenco ad opera del Centro Profesional de Musica y Danza Casalancio de Castellon, scuola spagnola ospite a Livorno da Areadanza all’interno di un progetto di scambio culturale.

alle ore 21 si esibiranno i ballerini delle prime sei scuole che hanno aderito all’iniziativa: Abc Danza, Areadanza, Artedanza, Eden, Eimos Centro Formazione Danza e Kokoro Performance Studio. Durante la serata sarà inoltre prevista un’esibizione di flamenco ad opera del Centro Profesional de Musica y Danza Casalancio de Castellon, scuola spagnola ospite a Livorno da Areadanza all’interno di un progetto di scambio culturale. Domenica 9 luglio (sempre alle ore 21) sarà invece il turno delle altre scuole partecipanti, ovvero Centro

Il tutto è stato presentato, tramite una conferenza stampa tenutasi nei locali del ristorante “Guglie”, da Fabrizio Cremonini (responsabile marketing operativo IGD), Susanna Del Moretto (direttrice Consorzio Porta a Mare), Gabriele Giuntini (direzione Porta a Mare) e Gaia Lemmi (direttrice artistica “Un Mare di Danza”): “Stiamo entrando in un periodo molto intenso per Porta a Mare – esordisce Cremonini – un periodo ricco di eventi che culmineranno con l’inaugurazione delle Officine Storiche prevista per metà settembre. “Un Mare di Danza” rientra certamente tra questi. Abbiamo voluto riproporre questa iniziativa visto il grande successo della scorsa edizione, la quale ha registrato una partecipazione di pubblico davvero notevole e ci auguriamo quindi di ripetere, se non migliorare quanto di buono è stato fatto l’estate scorsa. Ci tengo a ricordare che, ovviamente, si tratterà di una manifestazione gratuita”. “L’evento vedrà la partecipazione di nove scuola di danza cittadine, con l’aggiunta di un centro spagnolo che proporrà una performance di flamenco – aggiunge Lemmi di Areadanza – Durante le due serate presenteremo vari tipi di coreografie, spaziando tra stili diversi come quello classico e quello moderno, passando poi all’urban e alla contaminazione. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere la danza anche a coloro che non frequentano le realtà teatrali, e per questo ci tengo a ringraziare caldamente il Consorzio Porta a Mare per averci concesso la cornice adeguata affinché ciò possa accadere. Poter contare su di un palco così grande e ben attrezzato è un valore aggiunto che valorizza l’impegno e la bravura dei nostri giovani ballerini”. “Con questa iniziativa – conclude Giuntini – vogliamo mettere in mostra i talenti della città, fornire loro lo spazio idoneo per manifestare il proprio potenziale, mantenendo, al tempo stesso, un’attenzione particolare a quelle realtà artistiche e culturali livornesi di livello”.

Condividi: