Porta a Mare, “Arriva la Befana” a bordo della Vespa

Giovedì 6 gennaio, a partire dalle 15, ritorna a Porta a Mare la vecchietta più arzilla dell'anno: la Signora Befana. Iniziativa gratuita. L'evento si svolgerà all'aperto e in pieno rispetto delle normative anti-Covid

Giovedì 6 gennaio, a partire dalle 15, ritorna a Porta a Mare la vecchietta più arzilla dell’anno: la Signora Befana. Quest’anno la “Signora dalle calze rotte”, grazie alla collaborazione con il Vespa Club di Livorno, lascerà la sua logora scopa per arrivare su una splendida Vespa, famosa icona italiana delle due ruote. Ma le novità non finiscono qui! Porta a Mare farà una tripla sorpresa ai più piccoli: le Befane quest’anno saranno tre con tanti chicchi per tutti i bambini. L’iniziativa si svolgerà all’aperto e con il massimo rispetto delle norme anti-Covid.

