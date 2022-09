Porta a Mare si accende tra giochi di luce e fuoco

Sabato 10 settembre dalle 21,30 i trampolieri luminosi del duo delle “Luci Vanganti” vi accompagneranno nel mondo delle arti circensi dove fuoco e luce si alterneranno in spettacoli di giocoleria acrobatica. Iniziativa gratuita

L’estate di Porta a Mare si conclude con uno degli spettacoli più affascinanti presentati su questa bellissima piazza: “Tra giochi di luce e fuoco”.

Sabato 10 settembre dalle 21,30 i trampolieri luminosi del duo delle “Luci Vanganti” vi accompagneranno nel mondo delle arti circensi dove fuoco e luce si alterneranno in spettacoli di giocoleria acrobatica.

Il primo ad andare in scena sarà “Al Chiaro di luna”, uno spettacolo di circo e luce dove insieme staremo in attesa di una stella cadente. Con la magia della luce, l’entusiasmo del circo e l’eleganza della danza il tempo si fermerà e rimarrà sospeso.

In contrasto con la luce c’è il fuoco proposto nel secondo degli spettacoli: “Rosso vivo”. Ferma eppur si muove… Senza vita eppur di un rosso vivo, la fiamma è protagonista: meraviglia e fascino primordiale stupiranno ed incanteranno gli spettatori. Attraverso la danza e la manipolazione di attrezzi infuocati essa può assumere molteplici forme e vibrare sulle note musicali in tutte le sue sfumature.

E tra la luce ed il fuoco vi intratterrà Alessandro Frediani in un mix di spettacolo tra esercizi circensi, comicità e giochi di prestigio.

Non vi resta che venire e sognare con noi. Vi aspettiamo per farvi rimanere come sempre… a bocca aperta.

Per essere sempre informati sui dettagli delle nostre iniziative potete seguirci sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/portamareareacommerciale/

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

Condividi: