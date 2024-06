Porta a Mare: un weekend al “Centro” di Livorno

Sabato 29 e domenica 30 giugno, weekend ricco di eventi a Porta a Mare. Per il secondo anno consecutivo, Porta a Mare continua la propria collaborazione con Livorno al Centro, il famoso festival di arte, cultura e spettacolo ormai giunto alla sua nona edizione

Sabato 29 e domenica 30 giugno, weekend ricco di eventi a Porta a Mare. Per il secondo anno consecutivo, Porta a Mare continua la propria collaborazione con Livorno al Centro, il famoso festival di arte, cultura e spettacolo ormai giunto alla sua nona edizione.

Sabato alle ore 21:30, il palco Darsena ospiterà la Conferenza sulla pittura dedicata a Livorno e al suo mare a cura di Michele Pierleoni. Domenica sera alle 21:30, sempre sul palco Darsena, sarà invece la volta dello spettacolo lirico-teatrale “Livorno e il mare”, musica e reading dedicate alla storia dei Cantieri Orlando di Livorno con Luca Salemmi voce narrante, l’orchestra Ensemble Corallo formata da Valentina Boi soprano, Pedro Carrillo Perera baritono, Lucia Neri flauto, Enrico Giovannini violino, Marta Boschis violino, Alessandro Arieti violino, Elena Currò viola, Matteo Tripodi viola, Leonardo Giovannini violoncello, Vittorio Cirasaro contrabbasso, Alessandra Dezzi pianoforte e la Direzione di Riccardo Della Ragione.

Sabato 29 alle ore 21:30, l’Area Mazzini sarà invece protagonista con lo spettacolo comico dal titolo “Risate d’estate”. Tradizione, vernacolo, stornelli, cabaret e monologhi per un’ora e mezzo di scintille e risate totalmente scacciapensieri! Mattatori della serata, 3 comici d’eccezione: Fulvio Pacitto, voce dell’arte vernacolare e dello stornello tradizionale livornese, Consalvo Noberini, uno dei maestri e inventori del cabaret labronico e Claudio Marmugi, comico di Zelig e firma del Vernacoliere, che racchiude in sé la tradizione e l’innovazione della comicità livornese in chiave nazionale.

Domenica alle ore 18:00 il palco delle Officine Storiche ospiterà, in collaborazione con Librerie Coop, la presentazione del primo libro di Rachele Salvini “No Big Deal”.

Infine, Domenica alle ore 19,00 il Palco Darsena, ospiterà la Cerimonia di Premiazione del Palio Marinaro 2024, un momento di festa dedicato ai vincitori e a tutti i Livornesi.

Porta a Mare, continua ad essere un punto di riferimento e luogo di aggregazione sempre più importante per la città di Livorno. L’estate 2024 sarà ricca di eventi tutti da scoprire sul livorno-portamare.it, i canali social e la newsletter di Porta a Mare.

Condividi:

Riproduzione riservata ©