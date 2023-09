Porte aperte ai laboratori Ispra di Livorno

La sede livornese dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale si apre a scuole e famiglie per far conoscere le attività dedicate all’ambiente e alla ricerca scientifica che si svolgono nei laboratori.

Insieme agli esperti dell’Ispra sarà possibile percorrere un viaggio in 9 tappe alla ricerca delle reti fantasma disperse in mare, approfondendo lo studio degli ambienti marini e delle specie aliene (dal granchio blu al pesce scorpione), come anche di molluschi rilevatori di metalli pesanti. Si parlerà di migrazione dell’avifauna, tecniche di inanellamento scientifico e delle valutazioni di impatto ambientale, tanto importanti per la realizzazione di grandi opere.

La Notte dei ricercatori e delle ricercatrici è l’evento promosso dalla Commissione Europea che coinvolge migliaia di ricercatori e istituzioni in tutta Europa per la diffusione della cultura scientifica.

DOVE: sede ISPRA di Livorno, via del Cedro 38

QUANDO: Mattina 9 – 12,30 (scuole); 1° turno h 17:15, 2° turno h 19 (visitatori)

Prenotazione obbligatoria https://www.isprambiente.gov.it/it/events/ispra-la-ricerca-e-il-controllo-ambientale-si-tingono-di-amaranto

PER INFORMAZIONI

Silvia Giuliani: [email protected]

Alice Scuderi: [email protected]

