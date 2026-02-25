Porzùs 1945 alla Libreria Feltrinelli

Giovedì 26 febbraio, ore 17.30, alla Libreria Feltrinelli Livorno (via di Franco 12), si terrà la presentazione del libro Porzùs 1945. Prove di Gladio sul confine orientale. L’ultima inchiesta di Alessandra Kersevan, edito da Kappa Vu Edizioni. All’incontro interverranno l’autrice, Massimo Congiu e Massimo Longobardi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Nuova Rinascita. Il volume propone una rilettura documentata dei fatti di Porzûs, offrendo al pubblico un’importante occasione di approfondimento storico e culturale. Ingresso libero.

