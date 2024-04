Posti esauriti in 24 ore per visitare il Cisternone

Foto Amore Bianco

ASA SpA comunica che tutti i posti disponibili per visitare il Cisternone dal 15 al 21 aprile sono esauriti. Asa ringrazia tutti i cittadini che hanno dimostrato un fortissimo interesse per questa apertura straordinaria. “Prima della definitiva e stabile rimessa in funzione dell’impianto – si legge in una nota stampa – faremo il possibile per programmare a breve – già nel mese di maggio – un’occasione che consentirà ad altri appassionati delle bellezze di Livorno di apprezzare la Gran Conserva del Poccianti”.

