Posti esauriti in poche ore per la Cena sulla Terrazza

Aperta la lista d’attesa. In palio quattro premi speciali offerti da imprese locali: Martini Gioielli, La Barcarola, LTA Cooking School e Hotel Granduca

Neanche il tempo di annunciare l’edizione 2025 che i posti per la Cena sulla Terrazza sono andati esauriti. Un entusiasmo che ha confermato, ancora una volta, quanto questo evento sia atteso e amato dai livornesi e non solo. Per chi non è riuscito a prenotare in tempo, è già attiva una lista d’attesa, a cui ci si può iscrivere scrivendo a [email protected]. “Ci spiace per chi per adesso non è riuscito a prenotare, ma l’esperienza ci insegna che arriva sempre qualche rinuncia per impegni dell’ultimo minuto, per cui non esitate a mettervi in lista d’attesa”, specifica il direttore generale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli. “In effetti”, commenta Pieragnoli, “le foto della Cena 2023 e 2024 sono diventate virali, e abbiamo molte richieste da fuori Livorno e fuori regione. Questo è stato ed è possibile grazie alla straordinaria collaborazione tra la nostra associazione, amministrazione e imprese. Quest’anno i commensali troveranno una sorpresa: alcune imprese del territorio hanno voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa mettendo a disposizione tre premi speciali, che saranno sorteggiati tra i partecipanti alla Cena. Un gesto simbolico, oltre che concreto, che dimostra il legame tra l’evento e la città”.

Il primo è un bracciale in argento inciso a mano realizzato da Martini Gioielli, laboratorio orafo, con una decorazione ispirata proprio alla Terrazza Mascagni. “Ho partecipato alla scorsa edizione ed ero al tavolo con persone venute da fuori città e fuori regione” ha spiegato Federico Martini, “e quell’atmosfera conviviale in un luogo eccezionale, mi ha ispirato questa creazione. Sul bracciale ho voluto riprodurre, con una lavorazione minuta, il disegno della nostra Terrazza, per trasformare un ricordo in un gioiello unico”. A completare la rosa dei premi, tre omaggi, due dall’anima gastronomica della città e uno dalla ricettività turistica. Lo storico ristorante La Barcarola mette infatti in palio una cena per due a base di cacciucco, mentre la LTA Cooking School offre un corso di cucina livornese per due persone al dedicato a chi vuole imparare i segreti delle ricette tradizionali. A rappresentare l’ospitalità l’Hotel Granduca, che partecipa all’estrazione dei premi con una notte per due persone, in camera doppia, di cui il fortunato vincitore potrà usufruire tra settembre 2025 e aprile 2026. “Un modo per celebrare la città con gusto, bellezza e condivisione”, conclude Pieragnoli.

Condividi:

Riproduzione riservata ©