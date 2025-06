Povia in concerto al Dollino di piazza Grande

Povia in concerto il 20 giugno al Dollino in piazza Grande, per il secondo anno consecutivo il Cantautore verrà a Livorno con il suo tour ” Viva la Festa” che solo a giugno registra un calendario fittissimo di date, con il quale celebra 20 anni di carriera da “I bambini fanno ooh”.

Venti anni ricchi di canzoni, che accarezzano temi a 360° gradi e che centrano cuore e Anima come solo i grandi cantautori sanno fare.

Quest’ anno ha pensato di dedicare un intero tour da portare in tutte le piazze per valorizzare e esaltare , tradizioni cultura e storia di ogni posto in cui suona.

Ama conoscere a fondo la storia del posto che lo ospita che onora raccontando in video che precedono le serate. Unico anche in questo.

Povia, sempre dritto per la sua strada, la musica, da vero artista indipendente, mette in campo solo e sempre pensieri autentici.

Le sue canzoni attraversano un ventennio e trasversalmente tracciano l’esistenza di tutti noi. Non a caso la sua canzone “I bambini fanno ooh” è stata inserita nell’ultimo spot Wind che ripercorre gli anni della nostra vita.

Accompagnato dalla splendida e bravissima violinista e cantante, Anna Magno. Venerdì 20 giugno al Dollino in piazza grande Povia ci regalerà una serata piena di emozioni e festa.

