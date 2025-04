Pranzo del 1 maggio al Parco Frida Kahlo ad Ardenza

Iniziativa organizzata dal gruppo di residenti "Ardenza insieme". Il ricavato andrà per opere di restauro e abbellimento del parco

Nel quartiere di Ardenza sta rinascendo la voglia di stare assieme per ritrovare l’identità di “paese”.

“Ardenza insieme” è il nome del gruppo di residenti che si sta impegnando a riunire gli ardenzini volenterosi nell’organizzazione di progetti e iniziative che valorizzino il quartiere. Da qui nasce l’idea del “Pranzo del 1 maggio” il cui ricavato andrà per opere di restauro e abbellimento del parco. Una giornata ricca di buon cibo e divertimento, nel cuore verde di Ardenza, all’interno del Parco Frida Kahlo davanti la scuola elementare Carducci, in piazza Sforzini. A partire dalle ore 11:00 i volontari di SVS e CISOM illustreranno tecniche di primo soccorso e i Carabinieri della Stazione di Ardenza informeranno i cittadini su come prevenire le truffe, in particolare quelle agli anziani. I dirigenti della Cantina della Voga Ardenzina parleranno della prossima stagione remiera. Ci sarà inoltre una sessione sui nodi marinari e per di più l’Arch. Riccardo Ciorli, ardenzino per adozione, farà da guida in una passeggiata tra i palazzi e le strade del quartiere tra aneddoti inediti e curiosità. La giornata proseguirà con giochi da tavolo, musica e poco distante, nei locali del Circolo Arci S. Pizzi, in Via della Gherardesca, 30, verrà allestita una mostra di foto storiche del Palio Marinaro. Due menù disponibili, toscano o curdo preparati rispettivamente dal Circolo Arci Le Mi Bimbe di Susy Bottici e da Bona Me Grill Kebab di Alican Yildiz. E’ obbligatoria la prenotazione al numero 3394422048. L’evento è realizzato in collaborazione con il Consiglio di Zona 5 e il patrocinio del Comune di Livorno.

