Pranzo multietnico in piazza Garibaldi

Oltre alle comunità straniere (una quindicina), l’iniziativa prevede il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, grazie ai numerosi tavoli e sedie messi a disposizione dall’Amministrazione comunale

Si svolgerà domenica 12 maggio, a partire dalle ore 12, la 3^ edizione del pranzo multietnico in piazza Garibaldi “Il Mondo a tavola. Le comunità livornesi si raccontano”, organizzato dall’associazione Comitato Pontino San Marco ETS in collaborazione con l’associazione La 12esima Sedia e con la compartecipazione del Comune di Livorno. Oltre alle comunità straniere (una quindicina), l’iniziativa prevede il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, grazie ai numerosi tavoli e sedie messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. Sarà sufficiente presentarsi in piazza Garibaldi poco prima dell’inizio del pranzo (previsto per le ore 12.30) per condividere le proprie pietanze. I tavoli, grazie ai quali sarà possibile consumare il pasto seduti, saranno apparecchiati con materiale biodegradabile. Altri tavoli saranno riservati ai buffet che ciascuna comunità allestirà con pietanze tipiche del paese di origine. Il buffet sarà arricchito con l’esposizione di oggetti di artigianato tradizionale, in vendita ad offerta libera. I partecipanti di ogni comunità saranno vestiti (quando possibile) con abiti tradizionali e illustreranno le proprie pietanze e gli oggetti esposti. Oltre al piacere della tavola, ci sarà quindi occasione per conoscere e dialogare con persone provenienti da diverse culture. Finito il pranzo, si esibirà sul palco il coro Voci Bianche dal Mondo diretto dal maestro Cristiano Grasso, un progetto a cura del Comitato Pontino San Marco in collaborazione con le scuole Micheli. Su un grande monitor, collocato in una baracchina, scorreranno immagini e informazioni per approfondire la conoscenza delle comunità e dei paesi di provenienza. Una bella iniziativa per facilitare la conoscenza reciproca fra cittadini, per valorizzare la cultura e le usanze dei paesi di origine, promuovere la diversità come ricchezza, valorizzare la convivialità contro la delinquenza e il degrado. “Il Mondo a Tavola” si svolge infatti nell’ambito del Patto di Collaborazione che l’Amministrazione comunale ha sottoscritto nel 2021 con l’associazione Comitato Pontino S. Marco per la gestione e la cura della Baracchina n. 20 di piazza Garibaldi, con l’obiettivo di realizzare una serie di attività e iniziative volte a contrastare i fenomeni di degrado e disagio sociali presenti nell’area, favorire l’interazione tra i frequentatori abituali della piazza e l’intera cittadinanza e creare una innovativa rete di solidarietà e di sostegno reciproco tra le persone. La progettazione e l’organizzazione del “Mondo a Tavola” è stata condivisa con le comunità attraverso incontri bisettimanali aperti a tutti, svoltisi a partire dal mese di marzo. Hanno partecipato le comunità di Senegal, Kurdistan, Bangladesh, Romania, Albania, Nigeria, Ucraina, Repubblica Domenicana, Iraq, Marocco, Georgia, Palestina, Tunisia, Egitto e Perù.

Programma:

dalle ore 9.00: allestimento

ore 12.00: inizio manifestazione con presentazione

ore 12.30: inizio pranzo

ore 14.30: esibizione del Coro Voci Bianche dal Mondo

ore 15.00: contributi sul palco da parte delle Comunità

ore 17.00: chiusura manifestazione.

